AKTUALIZOVANÉ Slovensko odmietlo pakt o migrácii: Bugárov útok na Smer kvôli Lajčákovi

Poslanci dnes pokračujú v 38. schôdzi. V doobednom hlasovaní schválili uznesenie z dielne SNS. Lajčák stále trvá na svojich slovách o demisii, no Pellegrini sa včera vyjadril, že urobí všetko pre to, aby ostal vo svojej funkcii. Národniari sú totiž presvedčení, že svojou účasťou sa automaticky prikloníme k podpore paktu.

Parlament schválil pozmeňujúci návrh Smeru ku globálnemu paktu. Následne poslanci schválili uznesenie SNS k dokumentu OSN, ktorým s paktom nesúhlasí. V sále sa ozval potlesk. Uznesenie nezakazuje našej diplomacii cestovať na konferenciu v Marrákeši.

Ani teraz ale nie je jasné, či Lajčák zostane ministrom zahraničia.

Aktualizované 13:57 Fico na otázku, ako zareaguje na Dankove slová, že má zjednať nápravu v Lajčákových vyjadreniach, aby sa vrátil k diplomatickému slovníku, nereagoval. „Viete, ja som starý harcovník a viete, že k tomuto ma nedonútite odpovedať,“ povedal.

Aktualizované 13:56 Fico do rozhodnutia vlády nebude zasahovať. „Tvrdohlavo tvrdíme, že migrácia ako taká je pre Európu nebezpečná,“ povedal Fico. „Ja rešpektujem pána Lajčáka,“ povedal s tým, že Lajčák bol ako predseda Valného zhromaždenia OSN pri zrode dokumentu a má k tomu bližšie. „Nemá význam sa týmito technickými záležitosťami zaoberať. Ja si želám, aby Slovensko nepochybilo a prihlásilo sa ku krajínám, ktoré odmietajú tento nezmyselný pakt a aby minister Lajčák ostal na svojom mieste,“ povedal.

Aktualizované 13:51 „Ochrana hraníc patrí k základným povinnostiam štátu,“ uviedol Robert Kaliňák.

Aktualizované 13:50 Fico chce, aby Lajčák ostal na poste šéfa rezortu zahraničia.

Aktualizované 13:48 Migrácia priniesla podľa Fica do Európy terorizmus. „Podľa Fica neexistuje žiadne ľudské právo na ekonomickú migráciu,“ povedal šéf Smeru.

Aktualizované 13:46 Podľa Fica je tento dokument nebezpečný, lebo nerobí rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. „Nebezpečný je najmä v tom, že hovorí o migrácii ako o drobej veci, vraj je inovatívna a prináša prosperity. My máme trošku iné skúsenosti s migráciou v Európe,“ uviedol s tým, že pakt je v rozpore s migračnou politikou i záujmami SR aj EÚ.

Aktualizované 13:43 Fico začal dvoma strategickými smermi strany Smer. „Chceme, aby sa Slovensko nespochybniteľným spôsobom v žiadnom prípade nedotklo a neprihlásilo ku globálnemu paktu. Druhý strategický záujem je, aby pán Miroslav Lajčák ako diplomat zostal ministrom zahraničncýh vecí SR. Technické detaily ma nazaujímajú,“ povedal. Fico

Aktualizované 13:25 Bugár spochybňuje, ako sa Smer správa v prípade paktu OSN k Lajčákovi

Keby sa takto útočilo na ministra za Most, zakročil by vraj oveľa tvrdšie. „Nehovorme o tom, čo bude o mesiac, čo bude zajtra,“ odpovedá na otázku, ako by reagoval, keby Smer na Lajčákovo miesto navrhol Fica. Ide podľa neho o hypotetickú otázku.

Ak sa minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák rozhodne, že už nemá zmysel pokračovať vo vláde, bude spochybnená zahraničná politika Slovenska. Zmena zahraničnej politiky môže ohroziť koalíciu. V súvislosti s rokovaním o Globálnom pakte OSN o migrácii v Marrákeši Bugár povedal, že by Slovensko malo tlmočiť svoje výhrady a dostať ich do zápisnice z rokovania.

Aktualizované 12:31 Danko ani jeho strana nepodporí prípadné odvolávanie Lajčáka. Podľa neho je to zodpovednosť Smeru a bolo by to porušenie koaličnej zmluvy, čo by smerovalo k pádu vlády.

Aktualizované 12:26 Andrej Danko vyzval premiéra Pellegriniho, aby zjednal nápravu vo vyjadreniach ministra Lajčáka. V súvislosti s Lajčákom povedal, že „od reality odtrhnutí lídri organizácií ako je OSN“ si neuvedomujú, ako sa na migráciu pozerajú ľudia. „Neuvedomujú si, že ľudia dnes majú dosť informácii, aby sa vedeli zorientovať,“ povedal. Zároveň kritizoval OSN, že nedokáže zabrániť lokálnych konfliktom.

Aktualizované 12:21 SNS má podľa Danka jasný postoj ku globálnemu paktu.

Aktualizované 12:19 Opäť hovorí, že novinové články neformujú vládu ani parlament a že všetkých čaká test v ďalších parlamentných voľbách.

Aktualizované 12:17 Danko povedal, že je chyba, že poslanci riešia témy ako je zmena času a nevenujú sa napríklad digitálnemu priestoru. Narážal tým na digitálne médiá i sociálne siete.

Aktualizované 12:15 „V parlamente je 150 slobodných poslancov. Majú svoj mandát, ktorý si to oddreli. Nikto si nemôže dovoliť spochybňovať parlament. Je to neštandardná situácia, ale takú to situáciu majú aj v Taliansku, chcem povedať, že som veľmi rád, že Slovensko sa pripojí najmä k svojím susedom,“ hovorí Danko.

Aktualizované 12:13 Danko poďakoval poslancom

„V prvom rade chcem povedať ako predseda NR SR, že chcem poďakovať poslancom, že hlasovali tak, ako hlasovali,“ povedal líder SNS.

Aktualizované 12:11 Danko k odmietnutiu paktu. „Dovoľte mi, aby som hrdo povedal, že Slovensko sa pridalo k štátom, ktoré odmietli globálny pakt,“ povedal na úvod.

Aktualizované 12:06 Na 13:00 ohlásil tlačovku k téme aj predseda Mosta Béla Bugár spolu s predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR Katarínou Cséfalvayovou.

Aktualizované 11:25 SNS ohlásila tlačový brífing ku globálnemu paktu na 12:30. Na brífingu sa zúčastní Andrej Danko a poslanci SNS Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák.

Aktualizované 11:22 Lajčák je momentálne na stretnutí ministrov V4. Hneď potom by mal ísť do parlamentu na Hodinu otázok.

Aktualizované 11:20 Smeru a SNS s uznesením odmietajúcim migračný pakt OSN pomohli kotlebovci a Sme rodina. Zdržala sa väčšina Mosta-Híd a SaS, poslanci OĽaNO na hlasovaní neboli.

NRSR žiada vládu, aby odmietla Globálny pakt o migrácii

Vláda SR má zaujať nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Má tiež vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím SR z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov, ktoré sa má uskutočniť v Maroku 10. a 11. decembra. Žiada ju o to parlament v uznesení SNS a Smeru-SD, ktoré poslanci schválili vo štvrtok 90 hlasmi.

Uznesenie tiež hovorí, že Globálny pakt OSN o migrácii nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou Slovenskej republiky. Ďalej zdôrazňuje suverenitu Slovenska v otázke migračnej politiky. „SR je plne suverénna v definovaní vlastnej národnej migračnej politiky,“ uvádza uznesenie. Ekonomicky motivovaná nelegálna migrácia je podľa dokumentu negatívny jav prinášajúci aj bezpečnostné riziká, a to v národnom, regionálnom i globálnom kontexte. Slovensko podľa uznesenia podporuje riešenie príčin migrácie v krajinách pôvodu.

„Žiadny dokument o migrácii nemôže byť vykladaný tak, že by SR obmedzoval v suverénnej právomoci rozhodovať o tom, koho bude považovať za legálneho migranta a koho za nelegálneho migranta a ktorému z nich udelí právo zdržiavať sa na jej území,“ píše sa ďalej v uznesení parlamentu. Slovensko si podľa dokumentu ďalej vyhradzuje právo prijímať legislatívu v oblasti migrácie výlučne v súlade so svojou národnou migračnou politikou. Zároveň naďalej trvá na odmietaní politiky povinných kvót.

Na odstúpenie Lajčáka nie je dôvod

Prípadný odchod Miroslava Lajčáka pre odmietavý postoju väčšej časti koalície ku Globálnemu paktu OSN o migrácii je zbytočne vyeskalovaná téma, ktorá vznikla len ako dôsledok novinárskych otázok. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda Smeru-SD a exminister vnútra Robert Kaliňák. „Úvahám o rezignácii ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v súvislosti s marakéšskym dohovorom nerozumiem. Na odstúpenie ministra Lajčáka nie je absolútne dôvod,“ uviedol exminister vnútra na sociálnej sieti.

Lajčákovi ostáva rozum stáť

Ministrovi sa nepáči fakt, že najmä SNS trvá na tom, aby na decembrové rokovanie do Maroka nikto zo Slovenska nešiel. Národniari sú totiž presvedčení, že svojou účasťou sa automaticky prikloníme k podpore paktu. Podľa Lajčáka je však nezmysel vyháňať diplomatov od rokovacieho stola.

Lajčákovi tiež prekáža, keď sa informácie o pakte dezinterpretujú. „Zostáva mi rozum stáť, keď zisťujem, kto všetko je tu odborník na interné procedúry OSN, kto všetko to vykladá veci, o ktorých nemá ani potuchy. Uráža to moju racionalitu aj integritu ako človeka. Zadefinoval som svoje červené čiary a počkajme si, ako sa veci vyvinú,“ poznamenal a dodal, že stále pripúšťa svoju demisiu.

Demisia ministra zahraničných vecí poškodí kredit Slovenska

Ak by sa minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pre postoj Slovenska ku Globálnemu paktu OSN o migrácii naozaj rozhodol podať demisiu, podľa predsedu Mosta–Híd Bélu Bugára by to veľmi uškodilo kreditu Slovenskej republiky.

„Vnímajú ho ako skúseného diplomata. Netvrdím, že nemáme viac skúsených diplomatov, ale pán Lajčák je v zahraničí zapísaný veľmi dobre,“ povedal Bugár. „Toto je podľa mňa oveľa nebezpečnejšie ako otázka, či ísť, alebo nejsť do Marrákešu. Môžeme stratiť v zahraničí kredit a to je nebezpečná vec,“ zdôraznil. Globálny pakt podľa Bugára nie je právne záväzný a jeho podpora by Slovensko nijako nepoškodila.

SNS verí premiérovi

SNS je pripravená podporiť pozmeňovací návrh vládneho Smeru k uzneseniu ku globálnemu paktu OSN a vyjadrilo dôveru voči premiérovi, že dodrží slovo a na rokovanie o pakte do Marrákeša nikto za Slovensko nepôjde. Pripomienky k paktu má Slovensko dať písomne. Slovensko sa podľa SNS zrejme pridá ku krajinám, ktoré sa na realizácii globálneho paktu nebudú podieľať. Uviedol to na tlačovej konferencii v parlamente prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Nepovedal, či SNS odíde z koalície, ak premiér nedodrží slovo. „Po konzultácii so stranou Smer sme sa zhodli, že to ďalšie smerovanie by mohlo byť k tomu, že by sme podporili pozmeňovací návrh strany Smer a súčasne sme sa dohodli, že vytvoríme priestor aj pre pána predsedu vlády, aby dodržal to, čo oznámil, že v prípade, že prejde spoločný návrh Smeru a SNS, tak garantuje, že do Marrákeša nikto nepôjde, ani veľvyslanec, ani referent, nikto za SR,“ povedal Paška.

Migrácia je velmi vážny problém

Dnešná situácia, kedy politické strany z oboch strán barikády zahlcujú ľudí polopravdami a kalkulujú s nevedomosťou svojich voličov, zodpovednou diskusiou určite nie je. Uviedlo v stanovisku hnutie OĽaNO.

„Nechceme byť súčasťou prízemných populistických zápasov a vzájomných vydieraní. Preto sa väčšina poslancov poslaneckého klubu hnutia OĽANO hlasovania o uznesení SNS o Globálnom pakte z dielne Miroslava Lajčáka nezúčastní,“ uviedla strana. „V prípade, ak vyslanie zástupcu Slovenskej republiky v Marakéši nebude automaticky znamenať náš súhlas s Globálnym paktom, nemáme voči našej účasti na diskusii o hľadaní riešení žiadne výhrady,“ dodalo hnutie.

Kollár považuje za správne, keby Lajčák podal demisiu

Miroslav Lajčák ešte ako šéf Valného zhromaždenia OSN vytvoril globálny pakt o migrácii, ktorý všetci na Slovensku odmietajú. Možno by preto bolo správne, keby podal demisiu. V pléne parlamentu to vyhlásil líder Sme rodina Boris Kollár počas rozpravy. Jeho strana nevylučuje, že ak Lajčák neodstúpi, bude ho odvolávať.

„My tento pakt odmietame, a preto sa máme cítiť zle. Veď ako sa on pozrie svojim chlebodarcom do očí, keď jeho vlastná krajina to nepodporí? No my sme tu asi všetci blázni, xenofóbi a fašisti. Nie, nie sme,“ deklaroval Kollár, ktorý podobne ako väčšina parlamentu globálny pakt odmieta. Kollárovi tento dokument pripomína salámovú metódu.