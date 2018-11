MIMORIADNY ONLINE Odvolávanie Danka: Drsné slová od Kollára a Nicholsonovej a útok na Sulíka

Líder SNS Andrej Danko je v súvislosti s dnešnou mimoriadnou parlamentnou schôdzou o jeho odvolávaní z funkcie pripravený na akékoľvek rozhodnutie. Schôdza bude otvorená. Danko to potvrdil na včerajšej tlačovej konferencii v parlamente. Danko minulý týždeň avizoval, že SNS podporí otvorenie schôdze a požiada o to aj svojich koaličných partnerov. Chce, aby poslanci hlasovali o dôvere voči jeho osobe. Hovoril o naštrbených vzťahoch v koalícii a zdôraznil, že bez dôvery sa vládnuť nedá.

Mimoriadna schôdza o odvolaní Andreja Danka z postu predsedu parlamentu pokračuje o 14:00.

NAŽIVO Brífing Richarda Sulíka, na ktorom ukazuje svoju diplomovú prácu a Lucie Nicholsonovej k obvineniam na jej osobu

12:06 Lucia Ďuriš Nicholsonová ukázala mail od ottawskej polície, ktorý potvrdzuje, že sporný dokument, ktorý ju obviňuje z prostitúcie, je falzifikát.

Zdroj: Topky/Maarty

12:05 Sulík ukázal svoju diplomovú prácu.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

12:00 Mimoriadnu schôdzu prerušili. Pokračovať bude o 14:00.

11:58 Na brífingu vystúpila aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá reagovala na obvinenia zo strany poslanca Petra Marčeka. Novinárom ukázala e-mail ottawskej polície, že dokument údajne dokazujúci jej účasť na prostitúcii v Kanade je falzifikát. Poslankyňa avizovala trestné oznámenia. „Nasadíme všetkých našich právnikov, aby sme očistili meno SaS a v prvom rade meno pani Nicholsonovej,“ vyhlásil Richard Sulík.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

11:57 Richard Sulík na brífingu ukázal svoju diplomovú prácu a vysvetlil že na svoj web si zrejme zavesil pracovnú verziu diplomkovky, kde bola aj poznámka s vulgarizmom. Novinárom priniesol ukázať vytlačenú kópiu originálu aj so zoznamom použitej literatúry, ktorý obsahuje štyri knihy a šesť webových zdrojov.

11:19 Drvivá väčšina koaličných poslancov na schôdzi chýba

Po vystúpení Danka odišli z pléna. Viacerí predstavitelia koalície hovoria, že nemá zmysel sa na diskusii zúčastňovať. „Väčšina nemá chuť sa zúčastňovať na tomto cirkuse," povedal pre Miroslav Číž zo Smerz. Aj podľa zdrojov zo SNS sa viacerí poslanci vyjadrili, že účasť na schôdzi by k ničomu neviedla.

11:15 Martin Poliačik vystúpil v rozprave. Kritizuje aj ministerku školstva, ktorá zľahčovala plagiátorstvo Andreja Danka. Pýta sa, či by tiež nemala odstúpiť.

11:05 Úvodné vystúpenie Andreja Danka

11:02 Richard Sulík zvolal brífing ako reakciu na klamstvá Andreja Danka. Predseda SaS na nej ukáže svoju diplomovú prácu.

10:45 S prejavom v rozprave vystúpi Peter Osuský zo strany SaS.

10:40 Na odvolávaní je aj poslanec Robert Fico.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

10:39 „Všetky indície vedú k tomu, že si prácu kúpil,“ povedala poslankyňa SaS.

10:35 „Nevinná otázka od novinárov otvorila Pandorinu skrinku,“ uviedla Blahová a zopakovala genézu kauzy.

10:34 V rozprave vystúpi Natália Blahová

Zdroj: TASR/Martin Baumann

10:33 Kotleba pochválil vystúpenie Borisa Kollára. Podľa neho to bolo tragické aj z toho dôvodu, že ani podpredseda SNS sa nezastal lídra strany Danka. „Klamstvo sa nedá obhájiť.“

10:27 „Boris, ďakujem za vystúpenie, ktoré to tu trošku oživilo,“ povedal Matovič. „Keď dá priestor svojej mozgovej bunke (Danko, pozn. red.), tak je to jedna blbosť za druhou,“ povedal líder hnutie OĽaNO a vymenoval vety, ktorým z prejavu Andreja Danka nerozumel.

Zdroj: NRSR

10:25 Úvodný prejav Lucie Ďuriš Nicholsonovej

10:24 „Zakladatelia SNS v roku 1871 sa dnes musia v hrobe obracať, keď vidia, čo za kreatúry ukradli tento názov,“ dodal na záver Kollár. Na jeho prejav sa prihlásilo šesť poslancov s faktickou poznámkou.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

10:21 „Keď si rozkradol a sprivatizoval Lesostav, tiež si bol dedinský chlapec? U nás sa tomu hovorí podvodník,“ povedal líder Sme rodina.

10:19 „Kýblikami sme takýchto bili po hlave. Ja som všetko vysvetlil a viem odpovedať. Kdežto ty všetko skrýváš, lebo nemôžeš tu prísť a povedať, že sme vás okradli,“ povedal Kollár. Zo sály sa ozýva smiech. „Ja sa tvojej práci nebudem venovať, to si zodpovedaj sám.“

V sále sedí aj Robert Kaliňák Zdroj: SITA/Diana Černáková

10:18 „Jak do toho dal seba, konečne sa pustil do toho,“ uviedol Kollár. „Ja som sa, Andrej, k tebe nechcel vyjadriť.“ Podľa Kollára si jeho slová vypýtal.

10:17 V rozprave vystúpi Boris Kollár

Kollár na úvod pochválil Dank za jeho úvodné slová. „Hovoril to pekne, neútočne, pretože mu to niekto napísal.“

10:05 „To, že sme tu dnes, je smutná správa o našom školstve. Spochybnenie rigoróznej práce sa dotýka školstva a učiteľov, celá táto kauza im veľmi škodí. Už dávno tu mal byť rozpútaný boj proti podvádzaniu pri záverečných prácach," myslí si Sopko. Priznal, že osobne ho sklamal postoj ministerstva školstva, ktoré celú kauzu okolo rigoróznej práce Andreja Danka berie ako osobnú vec medzi šéfom parlamentu a fakultou.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

10:00 V rozprave vystúpil Miroslav Sopko z hnutia OĽaNO.

9:59 Danko po prejave odišiel z parlamentnej sály. Nasledovať bude rozprava. Poslanci už odsúhlasili, že môžu rokovať aj po 19:00.

9:53 Slovo dostala opäť poslankyňa SaS Ďuriš Nicholsonová.

Keby podľa nej nechal zvolať mimoriadnu schôdzu skôr, nikdy by neživili takúto kauzu. Podľa nej mal zakročiť na začiatku kauzy.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

9:51 Koaličným kolegom a poslancom zo strany SNS dal voľnú ruku v hlasovaní. „Som pripravení na veľký boj s vami v parlamentných voľbách 2020,“ uviedol.

9:50 Zopakoval, že médiá vlastnia oligarchovia. „Zamýšľam sa, čo by ste robili, keby ste dostali túto moc. Určite by ste viedli procesy, inkvizície. (...) Túto vládu nerozbije kvôli vám. Budem chodiť do terénu, aby som získal hlasy voličov a nedopustil, aby sa Matovič so Sulíkom dotkli štátu,“ povedal.

Richard Sulík na parlamentnom balkóne. Zdroj: TASR/Martin Baumann

9:49 Na záver dodal, že komisia UMB uznala jeho rigoróznu skúšku. „Veci, ktoré zaznievajú v mediálnom priestore sú skreslené. Neviem viac, ako to, čo som povedal, povedať k tejto veci. Chcem povedať jednu vec, že nikdy som nevydieral ani na snemoch SNS. Vždy som sa snažil byť Andrejom a budovať túto stranu,“ uviedol.

9:47 Vysoká škola nie je vyšetrovací orgán a nesmie byť, uviedol Danko s tým, že ortieľ sa môže vynásať po súdnych rozhodnutiach, nie po článkoch v novinách.

9:45 „Mám sa ja pozrieť na diplomovky vás pani Blahová, pani Cigániková? Včera som videl prácu lídra SaS. Na dvadsiatej strane má vulgarizmy,“ uviedol Danko. „Richard Sulík nemá vo svojej práci odkazy, prečo nie je v ucelenej forme, prečo mi hovorili, že je skartovaná,“ povedal Danko a opäť spomenul aj prácu Andreja Kisku.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

9:40 „Ja nikdy nie som tvrdý a hrubý na ženy. To ste si vymysleli, aby ste mali ďalšiu kauzu. Z toho ešte vyvodím trestnoprávnu zodpovednosť,“ povedal Danko.

9:35 Danko tvrdí, že citácie má uvedené, čo poskytne aj novinárom. „Rigorózna práca nemá parametre vedeckej práce a môže byť robená metódou kompilácie. Zapíšte si to,“ povedal Danko. „Zabzepečuje len stavovský titul.“

Zdroj: SITA/Diana Černáková

9:33 Povedal, že sa nevedel dostať k viacerým prácam, spomenul aj prácu Richarda Sulíka a Andreja Kisku. „To ešte rozbehne procesy proti vám.“ Richard Sulík sa ozval, že jeho práca je na webe.

9:32 Uviedol, že bez dôkazov manipulujú mienku. Obul sa aj do Denníka N. „Je to médium, ktorý fnancuje oligarcha, ktorý ovládol Bratislavu, Nitru, pána Poliačika, pána Beblavého a ani sa tým netaja,“ povedal na čo sa v sále ozval smiech a nesúhlas.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

9:31 Podľa Danka nie je opozícia schopná diskusie o probléme. „Politický boj je aj zrkadlom spoločnosti. Aj vy ako opozícia tvoríte hodnoty. Ospravedlňujem sa občanom, že som druhýkrát musel zvolať schôdzu, ale je to moja povinnosť.“

9:27 So svojím prejavom vystúpil Andrej Danko

K slovu sa prihlásil Andrej Danko. „Počuli sme slová na jednej strane plné pátosu, na druhej strane zákerných narážok. Ťažko sa reaguje na ženu, ale ja dnes zareagujem ako predseda parlamentu, predseda strany poslanec a otec. Znova ste ukázali, že vám nejde o Slovensko a krágľujete ľudí bez rozsudku, ale stačí vám len novinový článok,“ uviedol Danko. „Bez riadneho konania chcete terorizovať ľudí. Hovoríte o slušnosti, no sami ju nemáte.“

Zdroj: TASR/Martin Baumann

9:26 Slovo dostal Tibor Bernaťák, aby informoval o prerokovaní návrh v ústavnoprávnom výbore. „Výbor návrh prerokoval na schôdzi 20. novembra. Neprijal uznesenie z dôvodu, že nezískal podporu potrebného počtu poslancov,“ uviedol.

9:25 Návrh na odvolanie Andreja Danka prednáša Lucia Ďuriš Nicholsonová. Vraví, že opozícia žiada jeho pád najmä preto, že sa snažil svoju opísanú rigoróznu prácu utajiť. „My nežiadame vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. My máme čierne na bielom, ako prišiel predseda parlamentu k titulu a ako sa zachoval.“

9:23 „Na mnohých z vás je vidieť, že ste veľmi vzdelaní ľudia,“ uviedla Nicholsonová s tým, že aj keď medzi poslancami prebiehajú slovné prestrelky, neznamená to, že nie sú vzdelaní.

Zdroj: Tip čitateľa

9:19 Nicholsonová rozprávala o tom, prečo nešla na vysokú školu. „Moja rodina bola vtedy v komplikovanej situácii, a preto bolo dôležité, aby som šla pracovať a podporovala svoju rodinu. Bolo to moje rozhodnutie, aj keď nebolo dôveryhodné,“ vysvetlila, aj keď to podľa nej nie je dôležité.

9:16 Zopakoval, že počas prvej výzvy opozície nebol schopný prevziať politickú zodpovednosť. „Vy, kolegovia, nepociťujete hanbu, keď čítate články v zahraničných médiách?“

9:12 „Pýtam sa, ako sa taký človek zachová, keď získa moc. Dokáže naložiť s mocou zodpovedne? Dokáže neklamať? Dokáže takýto človek neklamať? Neviem. Neviem na to odpovedať, ale viem, ako sa zachoval predseda parlamentu, keď sa kauza prevalila. Viem, ako sa zachoval, keď sa prevalilo, že ide o plagiát,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová.

Zdroj: NRSR

9:09 „Viacerí odborníci sa zhodli, že práca je plagiát,“ zopakovala Nicholsonová.

9:05 So svojím prejavom vystúpila Lucia Ďuriš Nicholsonová a prezentovala návrh. „V tejto funkcii nemôže stáť plagiátor a podvodník,“ povedala na úvod. Zopakovala dôvody, pre ktoré Danka odvolávajú. „Redaktori zistili, že práca je plagiátom viacerých textov.“

9:00 Poslanci začali mimoriadnu schôdzu o odvolávaní Andreja Danka z postu predsedu parlamentu.

Na schôdzi sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru Dankovi pre jeho rigoróznu prácu. Opoziční poslanci sa o Dankovo odvolanie z funkcie pokúšali už na začiatku novembra. Program schôdze vtedy neschválil dostatočný počet poslancov, a tak k odvolávaniu napokon nedošlo. Teraz by mala byť situácia iná.

Most schôdzu podporí, Smer sa Danka zastal

Most-Híd otvorenie schôdze podporí, nepovedal ale, ako sa na zasadnutí zachová. Strana Bélu Bugára pred pár dňami uviedla, že Danko by mal prijať osobné rozhodnutie. Za to si vyslúžila kritiku od SNS, ktorá za Dankom stojí. Bugár priznal, že medzi jeho stranou a SNS je napätie, ale o predčasných voľbách podľa neho nemôže byť ani reč.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Strana Smer-SD si Danka pri kauze rigoróznej práce zastala. Považuje koaličného partnera Danka za legitímneho predsedu Národnej rady, ktorej zloženie vzišlo zo slobodných demokratických volieb. Danko minulý týždeň zopakoval, že svoju rigoróznu prácu robil s najlepším vedomím a svedomím. Verí, že stále žijeme v právnom štáte a že novinový článok či facebookový status nemôžu človeka bezdôvodne obviniť, odsúdiť a popraviť.

Denník N 24. septembra napísal, že predseda parlamentu tají, ako sa stal doktorom práv. V životopise si Danko uvádza iba štúdium na Univerzite Komenského, kde ukončil magisterské štúdium. Neskôr vyšlo najavo, že titul JUDr. získal na UMB. Svoju záverečnú prácu odmietol zverejniť. Andrejovi Dankovi umožnil utajiť rigoróznu prácu pred verejnosťou dekan Právnickej fakulty UMB Michal Turošík, ktorý s ním 21. septembra uzavrel licenčnú zmluvu. Urobil to hneď v ten deň, ako od Danka dostal písomnú žiadosť o jej utajenie. Rektor UMB Vladimír Hliadlovský tvrdí, že sa o týchto dvoch dokumentoch dozvedel až 26. septembra. Začiatkom novembra sa nakoniec rozhodol svoju prácu zverejniť a je dostupná v univerzitnej knižnici v Banskej Bystrici.