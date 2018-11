Ministerka zdravotníctva sa cíti byť zneužitá na politický boj

Kalavská v pondelok opäť zdôraznila, že pri akomkoľvek rozhodovaní berie do úvahy "tak medicínsky, ako aj ekonomický rozmer". Taktiež tvrdí, že nie je pravda, že by sa revízie úhrad liekov nekonali sedem rokov. "My vykonávame revízie kvartálne. Zakaždým sa nám podarilo ušetriť štyri až päť miliónov eur, ročne je to teda približne 20 miliónov," vysvetlila. Tiež si uvedomuje, že v systéme "treba upratať".

Zároveň dodala, že sa jej nepáči reakcia opozičnej strany SaS, ktorú označila za "populistickú". Liberáli totiž tvrdia, že nepodpísaním revízie liekov tak Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prichádza o 64 až 72 miliónov ročne. Rozhodli sa preto podať na ministerku trestné oznámenie. "Ak by som túto revíziu úhrad podpísala, určite by tá istá strana prišla a povedala, že Kalavská vyhovela Pente, vyhovela Dôvere a Kalavská stále tvrdí, že na prvom mieste je pacient, ale pacientovi by sme vyrobili také doplatky, že by to bolo neúnosné pre peňaženku či ekonomicky aktívneho pacienta alebo dôchodcu," priblížila ministerka.

Na jednej strane Kalavská chápe výpočty Útvaru hodnoty za peniaze a označila ich aj za správne, no zároveň dodáva, že ako lekárka by nikdy nepodpísala dokument, ktorý by pacientov donútil doplácať v niektorých prípadoch aj 2000 eur.

Ministerkino rozhodnutie o nepodpísaní revízie si podľa jej slov vyžiadali viaceré pacientske organizácie. Jej krok otvorene podporili aj prednosta Kliniky kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových chorôb Robert Hatala, ktorý pripomenul, že revíziu treba premyslieť tak, aby bola "medicínsky únosná pre pacientov", tiež prednosta Kliniky onkohematológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu Ľuboš Drgoňa, prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Ľubomíra Izáková a prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.