Fico a Kaliňák sa znovu pustili do Kisku: Veľké svinstvo, celé si to vymyslel

„Mrzí nás to a musíme sa ohradiť. Kiska týmito klamstvami len poškodzuje SR. Je to od Kisku veľké svinstvo, ako škodí SR,“ vyhlásil Fico. Podľa podpredsedu Smeru Roberta Kaliňáka neexistuje taký spis. „Kiska si to vymyslel,“ zdôraznil Kaliňák.

Prezident Andrej Kiska dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS) dokumentáciu, ktorá mapovala pôsobenie organizovaného zločinu na východnom Slovensku. Prezident Kiska to uviedol na blogu spravodajského portálu Denníka N s tým, že dokument obsahoval konkrétne mená ľudí, firiem či poberateľov argodotácií. "Išlo o niekoľkostranový a pomerne podrobný dokument, aké bežne od SIS nedostávam," uvádza prezident. Doplnil, že aj napriek podrobným informáciám, ktoré správa obsahovala, orgány činné v trestnom konaní nekonali.

Naopak, podľa Kisku mali podvody s dotáciami krytie na najvyšších miestach polície, prokuratúry či politiky. Správu od tajnej služby si vyžiadal prezident po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. "Dokument obsahoval rok po roku za posledných možno takmer 10 rokov informácie, ako sa dejú podvody s agrodotáciami a pozemkami na Slovensku. Boli tam konkrétne mená najmä z východného Slovenska, talianske aj slovenské, konkrétne sumy, konkrétne názvy firiem, ktoré sú podozrivé z obrovských podvodov. Hovoríme o desiatkach miliónov eur, ktoré boli neoprávnene vyplácané a z ktorých časť končila vo vrecku konkrétnych ľudí. Boli tam napísané prepojenia kto, kde a s kým sa na týchto aktivitách podieľa," uviedol prezident.

Podľa jeho slov existuje jediné možné vysvetlenie. "Ak tie informácie boli pravdivé, tak je na to jediné vysvetlenie. Tí ľudia boli krytí štátnou mafiou, policajtmi, politikmi, ktorí úmyselne nič nevyšetrovali a zametali veci pod koberec. Museli byť krytí aj vedením polície, ktorá od Slovenskej informačnej služby tieto informácie dostávala. A museli ich mať aj na ministerstve vnútra a úrade vlády, kde pracovali minimálne dvaja ľudia, čo mali k podozrivým osobám veľmi blízko," doplnil Kiska.

Reakcia prezidenta Kisku na tlačovú konferenciu Smeru-SD

Komunikácia medzi predsedom Smeru a premiérom zrejme nefunguje. Premiér správu SIS, o ktorej prezident hovoril, potvrdil. Preposielam vyjadrenie predsedu vlády, po rokovaní vlády: "Priznám sa, že nerozumiem, prečo práve včera sa pán prezident vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré obdržal do Slovenskej informačnej služby. Ak sa nemýlim, tak ešte v marci roku 2018. To znamená, pán prezident nehovorí o nejakej novej informácii, ktorú dostal. Obdržal ju 4. marca roku 2018. Obdržal správu, v ktorej Slovenská informačná služba pánovi prezidentovi poslala všetky rôzne typy správ, ktoré mala k dispozícii a ktoré sa týkali prípadných nejakých aktivít tých podozrivých rodín na východnom Slovensku.

Pán prezident obdržal sprievodný list, v ktorom mu bolo napísané, že mu posielajú sumár správ za mnohé roky. V tom liste nie je vôbec nikdy napísané, že vám posielame správu o prepojení mafie a štátu s tým, že tie informácie, ktoré dostal aj vzhľadom na to a bolo to vyslovene napísané v tej informácii, že sú predmetom vyšetrovania tak orgánov činných v trestnom konaní, ako aj určitých pokračovaní aktivít Slovenskej informačnej služby, boli definované ako prísne tajné, ale sú to napríklad správy, neviem teraz, čo poruší alebo neporuším nejaký zákon, nerád by som tak spravil, ale napríklad to bolo 12 informácií, z ktorých prvá bola z roku 2000, ktorá mala nadpis Falšovanie cestovných dokladov. Potom to bola z roku 2003, 2004, 2006, 2013 daňové podvody, nadmerné odpočty DPH, o hrozbe zamestnancovi Slovenského pozemkového fondu a tak ďalej.

To znamená, bola to súhrnná informácia, ktorá pozostávala z dvanástich rôznych a nebola to žiadna informácia o tom, že by Slovenská informačná služby doslovne informovala pána prezidenta o tom, že je prepojenie vlády na mafiu. Veľmi ma mrzí, že znovu pán prezident chce otvárať túto tému, chce takto interpretovať alebo dezinterpretovať tých dvanásť čiastkových správ, ktoré dostal v sprievodnom liste od Slovenskej informačnej služby a mňa to veľmi mrzí, pretože tieto vyjadrenia opäť vrhajú nie dobré svetlo na Slovenskú republiku, ale to už som si ja nejako od pána prezident zvykol, lebo ten nič na Slovenskú republiku dobré nepovie a všade, kde môže, sa vyjadruje takýmto štýlom. Uvedomte si, že tieto informácie sa čítajú aj v zahraničí.

Naše články preberajú aj zahraničné agentúry a neviem, k čomu je dobré, že po marci 2018 po niekoľkých mesiacoch pán prezident znovu oživuje tému a vracia sa k starej veci a oznamuje ju ako niečo pompézne. Chápem to, že je to nejaký blog, ktorý je súčasťou nejakej knihy, ale opäť chcem vyvrátiť, že by pán prezident dostal nejaké konkrétne informácie o prepojení mafie na vládu Slovenskej republiky. Dostal 12 rôznych čiastkových informácií, ktoré sa týkali osôb, o ktoré sa on zaujímal a boli dátované od roku 2000, takže išlo o taký kompilát rôznych spravodajských informácií."