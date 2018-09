Kotlebovci navrhujú nový trestný čin hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky

Kotlebovci

BRATISLAVA - Hanobenie slovenských štátnych symbolov by mohlo byť novým trestným činom. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za ĽSNS v novele Trestného zákona, ktorú predložili na septembrovú schôdzu parlamentu. "Je to snaha o dôslednejšiu ochranu štátnych symbolov SR," uviedol poslanec Ján Mora.