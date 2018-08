Kisku hlboko zarmútila smrť amerického senátora Johna McCaina

BRATISLAVA - Prezidenta SR Andreja Kisku hlboko zarmútila správa o smrti amerického senátora Johna McCaina. Napísal to na sociálnej sieti Twitter. V statuse v anglickom jazyku McCaina opísal ako "muža odvahy, silných princípov a neúnavného bojovníka za hodnoty, ktoré zdieľame na oboch stranách Atlantiku". Zároveň jeho rodine a blízkym poprial úprimnú sústrasť.

McCain zomrel v noci na nedeľu vo veku 81 rokov. Bol veteránom vojny vo Vietname, kde strávil vyše päť rokov ako vojnový zajatec. V Senáte zastupoval štát Arizona a v roku 2008 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách proti demokratovi Barackovi Obamovi. Bol tiež častým kritikom súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Príčinou jeho smrti boli komplikácie súvisiace s rakovinou mozgu.

McCaina pochovajú na cintoríne Námornej akadémie USA v Marylande

Rakva so zosnulým americkým senátorom Johnom McCainom bude verejne vystavená v budove Kapitolu vo Washingtone, ako aj v jeho domovskom štáte Arizona, kde ho do Senátu zvolili šesťkrát. Oznámili to v nedeľu organizátori poslednej rozlúčky, ktorých cituje agentúra DPA. Rakvu vystavia v stredu - na jeho nedožité 82. narodeniny - v Kapitole arizonskej metropoly Phoenix a v piatok v Rotunde washingtonského Kapitolu.

Vo štvrtok sa v baptistickom kostole v Phoenixe uskutoční pri obmedzenej účasti zádušná omša, po ktorej bude v sobotu nasledovať v Katedrále svätého Petra a Pavla vo Washingtone súkromná rozlúčka. Následne sa v nedeľu uskutoční samotný pohreb na cintoríne Námornej akadémie Spojených štátov (USNA) v štáte Maryland. S pohrebnou rečou majú vystúpiť dvaja bývalí prezidenti USA - Barack Obama a George W. Bush.

Súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump sa podľa poslednej vôle McCaina nezúčastní na žiadnom zo smútočných podujatí. Trumpovu administratívu bude pravdepodobne zastupovať viceprezident Mike Pence.

McCain, ktorému v júli 2017 diagnostikovali rakovinu mozgu, zomrel vo veku 81 rokov v sobotu obklopený rodinou na svojom arizonskom ranči. Jeho rodina iba v piatok oznámila, že senátor sa rozhodol ukončiť liečbu.

Guvernér štátu Arizona Doug Ducey vo svojom vyhlásení píše o McCainovi ako o "velikánovi", "ikone" a "americkom hrdinovi". McCain je podľa guvernéra Američanom, na ktorého sa nikdy nezabudne. Dodal, že senátor vždy bojoval za to, čo bolo podľa jeho názoru správne, aj keď to nebolo práve populárne.