Zvyšovanie minimálnej mzdy sa nekoná? Tripartita sa na jej výške v budúcom roku nedohodla

"Nedošlo k dohode. Všetci sociálni partneri si držali svoje pozície. Po prvý raz sme urobili aj test z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie. Aj na základe neho sme prišli k názoru, že toto je kompromisné riešenie. Je to návrh, ktorý nezhorší konkurencieschopnosť podnikateľov, je to návrh, ktorý je zvládnuteľný a dopady z neho vyplývajúce sú z dvoch tretín na podnikateľské subjekty a z jednej tretiny na verejné služby a štátnu službu," skonštatoval po rokovaní tripartity Richter. Minimálna mzda by sa mala v budúcom roku dotknúť približne 85.000 zamestnancov. "Nikdy nebudem súhlasiť s regionálnou minimálnou mzdou, sektorová minimálna mzda je otvorená," podotkol Richter.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR trvá stále na svojom návrhu, aby minimálna mzda stúpla na 635 eur. "Zotrvávame na našom stanovisku, táto suma vyjadruje 60 % predpokladanej priemernej mzdy pre rok 2019. Napriek tomu odporúčame ministerstvu práce, aby svoj návrh prehodnotilo a navrhlo minimálnu mzdu minimálne na úrovni rastu o 10 % oproti súčasnej minimálnej mzde, aby tento rast bol ako predpokladaný rast miezd vo verejnom sektore pre rok 2019," doplnila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.

Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) je minimálna mzda veľmi nadhodnotená. "Priemerná mzda rastie medziročne 3 % a snažíme sa, aby ju minimálna mzda dobiehala, rozptyl sa zmenšuje a na motiváciu a odmeňovanie pracovníkov zostáva nízky priestor. Ak chceme riešiť vyššie mzdy, musíme to riešiť nielen tlačením na minimálnu mzdu, ale celkovými vplyvmi, aby sa mohli vyplácať vyššie mzdy," skonštatoval prezident asociácie Tomáš Malatinský.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) navrhla výšku minimálnej mzdy na úrovni 502 eur, zároveň trvá na tom, aby sa zaviedol nový mechanizmus, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne na základe vopred stanovených ukazovateľov upravovala. Po ňom zástupcovia zamestnávateľov volajú už dlhšie obdobie. "Opakovane hovoríme, že je potrebné zaviesť seriózny dlhodobo udržateľný výpočet, aby bolo možné naplánovať si svoje zdroje a investície aj na niekoľko rokov dopredu," priblížil prvý viceprezident Mário Lelovský.

Asociácia priemyselných zväzov (APZ) navrhla zvýšenie o mieru inflácie za vlaňajšok, teda o 1,3 %. "Pre nás je dôležitá predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Boli by sme radi, keby v budúcnosti sa našiel konsenzus na to, aby minimálna mzda bola stanovovaná na základe nejakých exaktných ukazovateľov, na ktorých sa dohodnú sociálni partneri a nebude to len na rozhodnutí ministerstva práce, ako to bolo posledné tri roky,“ dodal prezident APZ Alexej Beljavev. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vzalo návrh rezortu práce na vedomie.