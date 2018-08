Ministerstvo práce oznámilo dobrú správu pre Slovensko: Nezamestnanosť opäť klesla

BRATISLAVA - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júli tohto roka úroveň 5,47 %. V porovnaní s júnom 2018, keď bola 5,43 %, mierne vzrástla o 0,04 percentuálneho bodu. Medziročne sa znížila o 1,23. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o ktorých dnes informovali na tlačovke štátny tajomník ministerstva práve Branislav Ondruš a generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol ku koncu siedmeho mesiaca tohto roka 150.268 osôb. „Medzimesačne stav vzrástol o 541 osôb, medziročne však klesol o 32.486, čo je o 17,78 % osôb menej,“ vyčíslil v pondelok generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič.

Nezamestnanosť medziročne opäť klesla

Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v júli 6,60 %. „Medzimesačne vzrástla o 0,02 p. b., medziročne sa znížila o 1,31 p. b.,“ spresnil Valentovič. Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v siedmom mesiaci tohto roka 181.322 osôb. Medzimesačne klesol o 152 osôb. „Medziročne sa stav znížil o 34.173 osôb, čo je o 15,86 % menej,“ doplnil šéf ÚPSVR.

V júli 2018 bol medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný v dvoch krajoch, v piatich bol zaznamenaný nárast. Na okresnej úrovni sa nezamestnanosť medzimesačne znížila v 27 okresoch, v 45 okresoch bol zaznamenaný nárast a v siedmich sa nezamestnanosť nezmenila. Ku koncu júla tohto roka bolo na úradoch práce voľných 82.496 pracovných miest. Medzimesačne počet voľných miest vzrástol o 105. Najviac pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji.

Pre letné obdobie je to typické

Podľa štátneho tajomníka rezortu práce Branislava Ondruša bol vývoj nezamestnanosti v júli typickým pre letné obdobie. „Vidieť to na relatívne malom náraste počtu voľných pracovných miest, ale aj na číslach zamestnávania ľudí, ktorí sú v evidencii. Z úradov práce máme však informáciu, že relatívne veľa ľudí v evidencii má prísľub nástupu do zamestnania od septembra tohto roka,“ priblížil Ondruš.

Po letných mesiacoch by sa mohla výraznejšie rozbehnúť vo firmách aj výroba. „Spomedzi čerstvých absolventov vysokých škôl sa aj v júli zamestnalo 1000 ľudí, naďalej zostáva v evidencii zhruba 7500, ale aj podľa údajov Eurostatu sa 80 % čerstvých absolventov minulý rok podarilo zamestnať najneskôr v priebehu jesene, tak očakávame, že ani tento rok to nebude inak. Dokonca to môže byť lepšie, lebo situácia na trhu práce naznačuje, že tých voľných pracovných miest aj pre absolventov vysokých škôl je viac,“ vyčíslil Ondruš s tým, že očakáva odliv absolventov z úradov práce v septembri.

V júli už mohli zamestnávatelia využívať nový systém zamestnávania cudzincov aj na základe zverejnenia nedostatkových pozícií. „V júli sa takto zamestnalo 1306 cudzích štátnych príslušníkov na Slovensku. Viac ako polovica boli občania členských krajín Európskej únie. Najviac cudzincov pracuje predovšetkým v Bratislavskom kraji,“ doplnil Ondruš. Medzimesačne počet cudzincov pracujúcich na Slovensku v júli vzrástol o vyše 2000 ľudí. „Chceme sa naďalej sústrediť aj na prácu s nezamestnanými na úradoch práce,“ podotkol Ondruš s tým, že sú pripravené nové projekty najmä na zamestnávanie mladých ľudí.