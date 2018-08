Kollárov poslanec sa pustil do prezidenta: Drsný útok na Kisku, na ľudí nemyslel

Ako povedal Krajniak, ktorý chce kandidovať na prezidenta v roku 2019, v poslednej správe o stave republiky, ktorú Kiska predniesol v NR SR v júni, sa celý čas venoval veľkej politike. „Ale milión ľudí má exekúcie. Je to pre nich zásadný problém. Tomu sa nevenoval,“ upozornil Krajniak s tým, že na Slovensku máme najrýchlejšie zadlžujúce sa domácnosti v celej EÚ.

Od roku 2010 sa zadlženosť domácností podľa Krajniaka zdvojnásobila. „To sú obrovské problémy, ktoré majú milióny ľudí. Politické spektrum sa tomu nevenuje. Úlohou prezidenta by malo byť, že bude upozorňovať na tieto veci, aby sa riešili. Národná banka Slovenska varuje pred zadlženosťou slovenských domácností viac ako rok. Všetci sa však tvária, ako by sa to nikoho netýkalo. Ale to znamená, že desaťtisíce domácností sa dostáva do dlhovej špirály. To je strategická otázka, ktorej by sa malo venovať celé politické spektrum vrátane prezidenta. A nič,“ konštatoval Krajniak.

V júni hnutiu Sme rodina v NR SR neprešiel návrh novely zákona o exekučnej amnestii, ktorého cieľom bolo vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom Slovenskej republiky. Predkladatelia návrhu chceli exekučnú amnestiu celoplošne pre ľudí, ktorým vznikli pohľadávky od 1. januára 1993 do 30. septembra 2018 za podmienky, že by občan uhradil svoj dlh voči správcovi pohľadávky do 31. decembra 2018.

Po zaplatení dlhu mu mali byť odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky mal podať návrh na zastavenie exekúcie. V Slovenskej republike prebiehajú v súčasnom období tri milióny exekúcií. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.