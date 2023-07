Viac nabíjačiek pre eletromobily je prínos i výzva: Tvrdia to slovenskí europoslanci

Martin Hojsík (PS) ocenil, že EÚ má spoločné minimálne štandardy pre dostupnosť nabíjačiek pre elektromobily, čo je jednou z podmienok prechodu na zelenú mobilitu. Upozornil však, že na Slovensku hrozia v dôsledku nečinnosti bývalých ministrov hospodárstva a dopravy ďalšie "Rázsochy" pri výstavbe rýchlonabíjačiek. "Projekty, ktoré by mali byť financované z plánu obnovy, meškajú. Slovensko sa nesmie stať čiernou dierou Európy pre ľudí, ktorí majú záujem jazdiť na elektromobiloch," uviedol.

Podpora zelenej mobility so sebou prináša veľké množstvo výziev

Monika Beňová (Smer-SD) skonštatovala, že podpora ďalšieho rozvoja elektromobility so sebou prinesie aj tlak na prenosové a distribučné sústavy v rôznych krajinách EÚ, ktoré sú v súčasnosti stabilné, no podľa odborníkov skokový nárast využívania elektromobilov, o ktorý sa Únia pokúša, môže túto situáciu výrazne zmeniť. "Podpora zelenej mobility so sebou prináša veľké množstvo výziev. Snaha o ich zvládanie však v žiadnom prípade nesmie oslabovať európsku priemyselnú výrobu. Naopak, musí v hospodársky ťažkých časoch prispievať k zachovaniu existujúcich a k vytváraniu nových, udržateľných pracovných príležitostí," odkázala.

Vladimír Bilčík (Demokrati) to považuje za správne opatrenie, ktoré zlepší kvalitu životného prostredia a rozptýli obavy o tom, či bude dostatok nabíjacích staníc pre elektromobily. "Vítam, že EÚ podporí rozšírenie infraštruktúry nabíjacích staníc, ako aj čerpacích staníc s vodíkovým palivom. Je to nevyhnutný krok pre to, aby nové technológie uľahčovali ľuďom život," povedal. Ivan Štefanec (KDH) tvrdí, že ak chceme, aby vodiči prechádzali na ekologickejšie alternatívne palivá, fungujúca infraštruktúra nabíjacích staníc je nevyhnutnosťou. "Zameranie sa na znižovanie emisií v nákladnej doprave, a špeciálne tej lodnej, je krok správnym smerom, namiesto nepremysleného zákazu spaľovacích motorov v osobnej doprave," spresnil.

Eugen Jurzyca (SaS) na návrh eurokomisie o hustote nabíjacích staníc pre automobily zareagoval, že v praxi zatiaľ nevidieť nedostatok nabíjacích staníc. "Ich počet by sa mal zvyšovať ruka v ruke so zvyšovaním počtu elektromobilov, čo dokáže zabezpečiť trhová ekonomika," uviedol s odkazom, že "centrálne plánovanie má svoje obmedzenia".

Na Slovensku je potrebných viac nabíjacích staníc pre elektromobily

Robert Hajšel (Smer-SD) podporil nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá, lebo aj na Slovensku je potrebných viac nabíjacích staníc pre elektromobily, čo pomôže zvýšiť záujem spotrebiteľov o zelenšie autá. "Samotná infraštruktúra nestačí, treba znižovať čas na jedno nabitie a najmä cena elektromobilov nemôže byť vyššia ako cena auta so spaľovacím motorom, ktoré je na dlhšie dojazdy stále spoľahlivejšie. Inak sa nám dekarbonizovať dopravu nebude dariť," vysvetlil.

Peter Pollák (OĽANO) si myslí, že zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami docielime len výstavbou verejných prístupných nabíjacích bodov a čerpacích staníc pre alternatívne palivá. "Jedno podmieňuje druhé. Pre efektívnu a účinnú realizáciu je zohľadnenie regionálnych rozdielov nevyhnutným prvkom," upozornil. Miriam Lexmann (KDH) podporila pravidlá na zabezpečenie dostupnosti nabíjacích staníc pre elektromobily. "Zároveň však zdôrazňujem, že považujem zákaz predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035 za chybu v čase, keď nášmu priemyslu chýbajú kritické suroviny na výrobu batérií a trh zaplavujú čínske elektromobily. Musíme podporovať zelené ciele, ale nie na úkor nášho priemyslu," odkázala.

Pre posilnenie udržateľných dopravných riešení je potrebné rýchle budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá

Michal Wiezik (PS) spresnil, že pre posilnenie udržateľných dopravných riešení je potrebné rýchle budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. "Preto je dôležité, aby sa zaviedol čo najlepší právny rámec, ktorý umožní zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá a podnieti investície do udržateľných technológií. Dostupnosť nabíjacích a čerpacích staníc je kľúčová pre mobilitu občanov, zároveň tým posilníme územnú súdržnosť a regiónom poskytneme pomoc pri prechode na ekologickú a klimaticky neutrálnu budúcnosť," povedal.