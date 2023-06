Ceny ropy sa v piatok posilnili: Celý týždeň uzavreli so stratou

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

VIEDEŇ - Ceny ropy v piatok, v posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli o viac ako 2 %. Podporilo ich schválenie zvýšenia dlhového stropu v americkom Kongrese, čo odvrátilo hrozbu prepadu Spojených štátov do platobnej neschopnosti. To by sa výrazne odrazilo na ďalšom vývoji ekonomiky a dopyte po rope. Údaje z trhu amerického trhu práce zároveň prispeli k očakávaniam, že Federálny rezervný systém (Fed) by si mohol zobrať prestávku v cykle sprísňovania menovej politiky. Informuje agentúra Reuters.