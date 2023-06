Airbus sa priblížil k dohode o dodávke stovky lietadiel indickej spoločnosti IndiGo

Objednávka by v prípade realizácie prekonala historický rekordnú predbežnú dohodu so spoločnosťou Air India o nákupe 470 lietadiel. Airbus podľa zdrojov zároveň súťaží s americkým konkurentom Boeing o kontrakt na dodávku 25 lietadiel so širokým trupom, tiež spoločnosti Indigo. Tá už patrí medzi popredných zákazníkov Airbusu s veľkým počtom objednaných lietadiel.

Šéf koncernu Airbus Guillaume Faury v máji potvrdil celoročné ciele, v rámci ktorých by mala spoločnosť dodať zákazníkom v tomto roku približne 720 komerčných lietadiel.