Voliť sa môže len v trvalom bydlisku: Žiadať sa dá o prenosnú schránku

BRATISLAVA - V jesenných spojených voľbách budú môcť voliči hlasovať iba v obci svojho trvalého pobytu. Hlasovacie preukazy, vďaka ktorým sa v iných voľbách dá voliť kdekoľvek na Slovensku, pre tieto voľby neexistujú. Upozornila na to šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Voliči môžu vo svojej obci požiadať o prenosnú volebnú schránku, pokiaľ majú na to závažné, najmä zdravotné dôvody.

"V týchto voľbách neexistujú hlasovacie preukazy. Volič sa musí dostaviť do volebnej miestnosti svojho trvalého pobytu alebo požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby mu vyslala prenosnú volebnú schránku, ale len v rámci rajónu," uviedla Chmelová. O prenosnú volebnú schránku môže požiadať volič iba v rámci okrsku, kde má trvalý pobyt. "Do oboch volieb môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu, kde je zapísaný v zozname voličov," doplnila Chmelová. Volič môže požiadať o prenosnú volebnú schránku obec svojho trvalého pobytu aj pred voľbami.

"Najčastejšie o ňu žiadajú voliči priamo vo volebný deň," uviedla Chmelová s tým, že je možné v deň volieb zavolať okrskovej volebnej komisii a požiadať o vyslanie schránky. So schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. Parlament schválil zákon upravujúci špeciálny spôsob hlasovania v súvislosti s pandémiou. Uplatní sa vtedy, ak k 30. septembru bude Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR stále nariaďovaná izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou.

"Pokiaľ sa tento zákon bude uplatňovať, tak voliči, ktorí budú mať obmedzenú slobodu z dôvody ochrany verejného zdravia, budú môcť požiadať v týždni pred voľbami obec trvalého pobytu o špeciálnu prenosnú volebnú schránku," priblížila šéfka odboru volieb. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.