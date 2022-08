Šokujúce správanie na internete? Z účtu poslanca vo Zvolene smerovali vulgarizmy ako ču*ák či bu*erant!

ZVOLEN - Každému sa občas stane, že si nie vždy hryzne do jazyka a povolia mu nervy. Nateraz nie je presne isté, čo sa stalo, no z účtu na sociálnej sieti známeho poslanca zvolenského zastupiteľstva išli smerom k satirickej stránke na Facebooku veľmi urážlivé správy. Ani administrátor stránky po spŕške nadávok však už nereagoval veľmi slušne. Čo však bolo dôvodom celého výbuchu z účtu poslanca? Ten pritom kandidoval s podporou pomerne širokej koalície, medzi ktorou sa objavuje aj SaS, OĽaNO, či KDH.

Nie je isté, čo by mohlo poslanca tak rozhodiť, no fotky z údajnej konverzácie nevyzerajú práve reprezentatívne. Prvá správa a iniciatíva celej debaty vraj prichádza z účtu poslanca a píše sa v nej "ču*ak schovaný". Administrátor satirickej stránky Zolko 2.0, ktorému správa v inboxe pristála najskôr podľa vlastných slov ostal prekvapený. Rozčarovanie narástlo ešte viac, keď zistil, o akého človeka vlastne ide. "Po 5 minútach som zistil, že ide o poslanca mestského zastupiteľstva vo Zvolene. Netuším, čo ho triggerovalo (slangový výraz pre vyprovokovanie, pozn. red.), ale neskutočne ho zaujímalo, či som bu*****t," píše prekvapený administrátor stránky.

Nie veľmi kultúrne slová od stránky poslanca, ktorý má ku kultúre veľmi blízko

Ten sa nestačí diviť aj preto, lebo Kubiš aj podľa fotografií, ktoré má na účte na sociálnej sieti, pochádza z významného kultúrneho prostredia a výnimkou nie sú ani spoločné fotky so slovenskými prominentami. "Čerešnička na torte je jeho štylizácia za nesmierne kultúrneho , ktorý, citujem, "založil aj dnes už kultový Muzikálový festival Jozefa Bednárika v Brusne či Park Velikánov v Kúpeľoch Sliač,"," píše administrátor Zolko 2.0, ktorému preto nedáva zmysel, že by človek v tomto postavení komunikoval týmto spôsobom.

Nie je isté, či slová zo svojho účtu skutočne písal spomínaný poslanec. Otázky sme preto smerovali aj na samotného Kubiša a aj na zvolenské mestské zastupiteľstvo na čele s primátorkou Lenkou Balkovičovou.

Je to klamstvo, zareagoval stručne dotknutý poslanec

Kubiš na naše otázky odpovedal veľmi stručne. Dokonca sa poďakoval, že sme ho na tento príspevok upozornili a zrejme o ňom ani nevedel. "Nie je to pravdivá informácia a radil som sa s právnikom ako postupovať," zareagoval na príspevok stránky Zolko 2.0 mestský poslanec Kubiš.

Sám však priznal, že má veľmi "napätý čas" s množstvom povinností. "Neviem či sa tomuto klamstvu treba viac venovať," dodal ešte Kubiš.

Mestské zastupiteľstvo a primátorka sa k predmetnému incidentu zatiaľ nevyjadrili.

Žiak len vyhlásil, že "ide a rieši"

Príspevok si všimol aj poslanec Národnej rady jednej zo strán, ktorá Kubišovi v minulých komunálnych voľbách zaručila podporu. Ide o Miroslava Žiaka zo strany SaS, ktorý bol z možných slov poslanca v šoku. Kubiš mal pritom pomerne širokú koalíciu vrátane OĽaNO, Sme rodina či KDH.

"Vidím, že kandidoval za SaS. Idem, riešim," napísal Žiak, ktorý sa ešte dožadoval mena poslanca, keďže toto satirická stránka cenzurovala.

Členom SaS nie je, no Žiak chce problém riešiť u okresnej predsedníčky liberálov vo Zvolene

"On nie je členom strany, dostal podporu od okresného predsedu pred voľbami 2018, je tam vidieť, že je to široká koalícia. Ja len viem, že takéhoto človeka nemôžeme už podporiť, aby za nás kandidoval alebo bol akokoľvek spájaný so stranou SaS. Ako s tým naložia iné strany už neviem," konštatuje Miroslav Žiak s tým, že už o danom probléme upovedomil okresnú predsedníčku SaS pre Zvolen Annu Paľovovú.

Žiak rovnako nevie pochopiť, že by niekto v takom postavení ako poslanec Kubiš dokázal s verejnosťou komunikovať práve takto.

Kubiša nominovali kresťanskí demokrati, SaS bude mať problém s jeho ďalšou podporou

Spomínaná predsednčíka SaS vo Zvolene však z tejto komunikácie Kubiša nie je vôbec nadšená. Upozornila nás ale tiež na to, že Kubiš je predovšetkým nominantom mimoparlamentnej strany. "Pán Kubiš je (a bolo tomu tak aj v minulosti) nominantom KDH v širokej koalícii. Strana SaS má však problém podporiť tohto človeka po tom, čo bola medializovaná jeho vulgárna komunikácia. Naše stanovisko budeme tlmočiť aj KDH," pohrozili liberáli.

V minulých voľbách mal širokú podporu demokratických strán

Poslanec Ján Kubiš je kandidátom pomerne širokej koalície SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, NOVA a OKS. V zastupiteľstve je členom komisie výstavby a územného rozvoja, cestovného ruchu a kultúry a tiež členom komisie zboru pre občianske záležitosti.