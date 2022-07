Adam Jakubáč bude kandidovať na post primátora Senice – vyzval na súboj primátora mesta

VIDEO Tlačová konferencia Adama Jakubáča:

Od dnes je Adam Jakubáč oficiálnym kandidátom na post primátora mesta Senica. Po tom, ako pred necelým mesiacom ohlásil začiatok zberu podpisov od obyvateľov Senice, dnes oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na post primátora mesta Senica.

"Vidím, cítim a počúvam na každom kroku, že veci tu u nás doma sa robia na polovicu“, priblížil niektoré zo svojich dôvodov kandidatúry a dodal, že jeho životný postoj ho priviedol k dnešnému rozhodnutiu. „Vždy rozmýšľam, ako robiť veci lepšie. Nikdy som sa neuspokojil s polovičným výkonom, s priemerom," ktorý podľa jeho slov je v Senici badateľný.

Vo svojom príhovore k prítomným novinárom, počas ktorého bol vedľa neho otec Milan Jakubáč, úspešný riaditeľ Mestského kultúrneho strediska, na ktorého čele stál 32 rokov, poukázal Adam Jakubáč na dôvody svojej kandidatúry. "Rozhodol som sa tak, pretože sám vidím, že veci v našom meste nefungujú, tak akoby mohli a ako by mali. A nevidím to len ja, ale aj vy – obyvatelia tohto mesta. Množstvo stretnutí, ktoré absolvujem so Seničanmi pri zbere podpisov naznačujú, že pomyselný pohár vody pretiekol. Že situácia si urgentne vyžaduje zmenu pomerov v Senici."

Priamo na tlačovej konferencii vyzval Adam Jakubáč súčasného primátora na volebný súboj. "Z tohto miesta, na tejto tlačovej konferencii chcem verejne vyzvať primátora Senice, Martina Džačovského, na volebný súboj. Kandidujem proti nemu. Mojim súperom je aktuálny primátor mesta, ktorí dal ľuďom v tomto meste sľuby, ktoré však nesplnil.“

Adam Jakubáč nechce kandidovať sám, ale naopak ako súčasť silnej skupiny, tímu, ktorý okolo seba vytvára. „Viem, že Senica potrebuje konečne tím ľudí, ktorí mesto spoločne potiahnu dopredu. A takýto TEAM som sa rozhodol vytvoriť - vytváram TEAM ADAM.“

Ako naznačil, súčasťou TEAMu ADAM budú kandidáti na poslancov, ktorí budú spolu s ním kandidovať v komunálnych voľbách, budú v ňom jeho podporovatelia, podnikatelia, ktorí ako povedal „nájdu odvahu verejne sa vzoprieť svojvôli jednotlivcov z mestského úradu.“ Nezabúda samozrejme ani na obyvateľov Senice, ktorých vníma ako originálnu esenciu skutočnej politickej moci a slobody v meste. „TEAM ADAM teda je a bude otvorený pre všetkých obyvateľov nášho mesta, pre Seničanov, pretože som presvedčený, že dobré veci sa dajú realizovať len spoločne“, povedal doslova na tlačovej konferencii Adam Jakubáč.

Svoj program, ktorý verejne predstaví Adam Jakubáč neskôr počas kampane, bude ponukou pre Senicu a všetkých jej obyvateľov. Jeho volebný program sa bude opierať o šancu využiť Senický potenciál. „Budem definovať jeho piliere, ale aj konkrétne kroky, ktoré budú základom mojej programovej ponuky. Chcem a budem realizovať projekty, ktoré prinesú pre Senicu skutočný rozvoj, nové pracovné príležitosti, ktoré zvýšia kvalitu života v našom meste a zároveň urobia Senicu opäť atraktívnym miestom nie len pre nás domácich, ale aj pre návštevníkov mesta a regiónu“, povedal.

Na záver ohlásenia svojej kandidatúry Adam Jakubáč pozval všetkých Seničanov, na spoluprácu pri obnove mesta. „Tu žili a žijú schopní, aktívni a obetaví ľudia. Cítim, že stojíme pred jedinečnou príležitosťou to dosiahnuť a po mnohých rozhovoroch s Vami vnímam, že je mojou povinnosťou vynaložiť maximálne úsilie“, zanechal odkaz pre obyvateľov mesta a dodal, že „Senica potrebuje primátora s reálnymi činmi, aby život v našom meste bol tým najlepším rozhodnutím!“

"Sklamali ste nás a preto som sa rozhodol vstúpiť do komunálneho politického ringu a vo volebnej súťaži Vás pán primátor chcem poraziť," dodal ešte v príhovore Jabuáč.