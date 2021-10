KORONAVÍRUS Hyenizmus v priamom prenose: Muž priamo z lôžka šíril HOAX o prázdnom covid oddelení!

Muž šíril hoaxové video o tom, že je vraj na covid oddelení sám.

BRATISLAVA - Tak toto sa len tak nevidí. Už sme videli zo strany antivaxerov a podobných skupín rôzne nepodložené názory o tom, ako vakcíny nie sú účinné, či to, že covid-19 je len chripôčka, no ešte sa v našich končinách nestalo, že by niekto niečo podobné šíril aj vo chvíli, keď sa sám ocitol priamo na covid oddelení a na lôžku! Istý muž s pozitívnym testom si z pandémie urobil ľahkovážnosť aj na tomto nepríjemnom mieste a so zápalom pľúc!