Škandalózna nahrávka z kauzy GORILA: Fico s obľúbeným nápojom, spomína sa aj vražda Duckého

BRATISLAVA - Kauza Gorila opäť ožila. Polícia mala nájsť počas prehliadok domov Mariana Kočnera USB kľúč, na ktorom je zvukový záznam. Podľa prepisu, ktorý niekto zverejnil v roku 2011, sa mali v byte na Vazovovej ulici stretávať politické špičky a nominanti so šéfom investičnej skupiny PENTA Jaroslavom Hasčákom. Prinášame vám stručný prehľad najznámejších mien v kauze Gorila. Je pravdepodobné, že čoskoro by sme mohli tieto slová počuť aj z úst hlavných aktérov.

Asi najviac môže opätovné medializovanie kauzy Gorila a zvuková nahrávka, ktorú mali nájsť v trezore väzobne stíhaného Mariana Kočnera, môže poškodiť poslancovi a predsedovi vládnej strany SMER - SD, Robertovi Ficovi. V spise sa, okrem iných, spomína aj jeho meno. Vtedy kauzu ustál.

Robert Fico s obľúbeným nápojom. Zdroj: SITA

Robert Fico

Bol trikrát premiérom Slovenskej republiky. Krk mu zlomila až vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktorá zasiahla celé Slovensko, ale aj svet.

Úryvok z prepisu

Haščák prichádza 14.00. Fico prichádza 14.32. Fico prichádza priamo z autosalónu v Inchebe. Pýta sa Haščáka: „No čo, jak sa Vám darí?“. Haščák odpovedá: „Dobre, poďme si sem sadnúť za stôl". Fico ide na WC. Po návrate sa Haščák pýta Fica, čo si dá. Fico si vyberá kolu. Fico sa pýta Haščáka: „Čo hovoríte na čistiace procesy v SMERe, ktoré som spustil?“. Haščák s nimi súhlasí, ale „otázka je čo sa stalo s Fedorom (Flašíkom)“. Fico odpovedá, že Fedor vyberal peniaze v mene strany. Haščák hovorí, že: “tak sa cítil, takú mal pozíciu“. Fico hovorí, že na to všetkých upozorňoval v predstihu. Haščák hovorí, že sa to môže otočiť proti Ficovi a Flašík teraz môže Ficovi škodiť. Fico hovorí : „Vy máte dostatok informácii podľa mňa. Čo je na mňa mi povedzte? Čo môže na mňa použiť? Že som nejakú babu stískal na letisku?“ Haščák súhlasí, že to môže Ficovi skôr pomôcť ako uškodiť. Fico hovorí: "Aký biznis som ja robil kedy? Kde som bol?“ Haščák hovorí, že skôr by mohol použiť veci zvnútra, z kuchyne SMERu. Fico oponuje, že nemá čo rozprávať. Haščák súhlasí.

V spise sa píše aj o financovaní SMERu finančnou skupinou PENTA.

Haščák hovorí, že sa má v blízkej budúcnosti stretnúť s Kaliňákom, s Brhelom (sponzor SMERu) kvôli Transpetrolu a potrebuje ešte 1-2 týždne aby vedel ako to bude zo strany SMERU voči PENTE a SDKÚ fungovať. „Fakt je taký, že my Fica financujeme 8 rokov“. „Ťažko si teraz predstaviť, že Fico vyštartuje proti nám v niečom, čo by malo trestno-právny rozmer“. „Viem si predstaviť, že nás bude dodrbávať za letisko, pretože už zaujal takú pozíciu“. Trestné stíhanie ale Haščák úplne nevylučuje – „Oni sú poloblázni, schizofrenici“. Keď ale porovnáva situáciu s rokom 1998, keď sa robili čierne knihy, vyhrážali sa, ale nakoniec všetky veci spľasli, tak to Haščák vidí optimisticky. Spomína prípad úveru 280 mil. Sk od Slovenskej poisťovne, keď Penta uvedený úver nesplatila, započítala s polovymyslenou pohľadávkou a nakoniec to vyhrala na súde. Haščák sa vtedy (1998) stretol s financmajstrami DS Čečetkom a Blahom, sedeli tam aj Oszkár Világi a Ernest Valko, ktorí chceli polovicu z uvedenej sumy, inak bude mať PENTA problémy. Haščák to odmietol. Do PENTY vtedy zavolal aj „Richard Krajčovič“ a chcel peniaze z uvedeného prípadu.

Monika Flašíková-Beňová

Aj bývalá manželka Fedora Flašíka Monika Beňová, členka Európskeho parlamentu, sa spomína v prepise Gorily. Predseda Smeru a šéf skupiny Penta sa o nej nevyjadrujú veľmi lichotivým spôsobom.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vracajú sa späť k vnútornému očistnému procesu v SMERe, ktorý Fico vníma veľmi pozitívne. Haščák oponuje, že sa to vnútornými procesmi v strane (štiepenie) môže obrátiť proti Ficovi. Fico argumentuje: „Ukážte mi človeka v SMERe, okrem Kaliňáka a Pašku o ktorých sa postarám, ktorý by efektívne v SMERe založil platformu“. Haščák hovorí: „Beňová“. Fico odpovedá: „Beňová je mŕtva.“ Nakoniec sa zhodnú, že Beňová im môže zobrať tak maximálne 2 - 3% hlasov. Fico hovorí, že Beňová najprv vystrájala, ale potom akceptovala Ficove rozhodnutie. Fico je presvedčený, že do volieb bude SMER stabilný. Otázna je situácia po voľbách.

Anna Bubeníková

Vtedajšia členka Výkonného výboru FNM SR za SDKÚ a zároveň riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM. Podľa prepisu Gorily mala mať milenecký pomer s Jaroslavom Haščákom.

Rozprávajú o zverejnení (v Pravde) prepojení nového člena dozornej rady Bratislavskej teplárenskej, a.s. prof. Rudolfa Siváka na finančnú skupinu Penta. Sivák bol po zverejnení prepojenia na Pentu u Bubeníkovej a hovoril jej, že všetci z fakulty sa ho na článok pýtajú. Závidia mu odmeny 20 tis. Sk mesačne. Sivák sa z toho zosypal.

Bubeníková je kľúčová postava spisu a spomína sa v ňom niekoľkokrát.

Haščák jej vysvetľuje, že Malchárek je síce infantilný (veľké decko) a ťažko sa s ním komunikuje ale na funkciu ministra je z možností on alebo Rusko lepší. Bubeníková sa pýta Haščáka, či materiál o Slovalco, ktorý na rokovanie vlády SR predložil Malchárek vypracovala Penta. Haščák nevie, ale zistí jej to u svojho partnera Joža z Penty (Špirko alebo Oravkin). Bubeníková sa sťažuje na komunikáciu s Jožom, že mu treba všetko hovoriť po lopate. Haščák jej vysvetľuje, že Jožo je z nich najinteligentnejší (IQ testy, matematika, jazyky), len nemá zmysel pre situáciu. Bubeníkova sa rozhorčuje, že s Jožom volala a ten jej do telefónu rozprával všetky mená (Meinl Bank atď.). Bubeníková oznamuje Haščákovi, že Slovalco je vyriešené len na roky 2005 a 2006. Bude potrebné ešte rokovať o období 2007 – 2013 (ide o nevýhodné zmluvy medzi SE a Slovalco, ktoré sú dôvodom meškaní vstupu talianskeho Enelu do SE).

Vražda Duckého

Zdroj: TASR

V prepise sa spomína aj vražda Jána Duckého. Podľa Jaroslava Haščáka najpravdepodobnejší páchateľ je Rehák. Rozhovor sa mal uskutočniť medzi Jirkom Malchárkom a Haščákom 8.1.2006.

Z podnikateľskej sféry tam bol celý hrubý domáci produkt okrem PENTY. Haščák sa smeje, že oni pracujú a nemajú čas chodiť po plesoch. Hostiteľmi plesu boli Ladislav Rehák a Pavol Lančarič z Orangeu. Malchárek sa pýta Haščáka, že na tom predaji Globtelu Rehák musel dobre zarobiť. Haščák súhlasí a hovorí, že podľa jeho názoru dal Jána Duckého zavraždiť práve Ladislav Rehák. Rehák mal na vraždu v súvislosti s obchodmi okolo Globtelu najväčší motív.

Ďalej sa v spise píše, že Rehák sa mal už v tom čase priateliť s Ondrejčákom z mafiánskej skupiny Piťovci. Malchárek sa Haščáka pýtal aj na "podozrivé ticho v podsvetí". Spomína sa aj advokát Ernest Valko.

Zdroj: TASR

Haščák hovorí, že Ondrejčák v Bratislave nemá veľkú konkurenciu a Bratislava je viacmenej jeho. Na stredné a východné Slovensko sa moc netlačí, tak je v podsvetí pokoj. Haščák hovorí, že Rehákov syn chodí s Ondrejčákom v partii. Smeje sa, že chodia v skupinách cca 10 ľudí po meste v maskáčoch. Rehákov syn je právnik a robí v advokátskej kancelárii Ernesta Valka. Ernest Valko je tiež veľký kamarát s Ondrejčákom.

Rehák a Struhár

Haščák v spise vysvetľuje, že Rehák so Struhárom sa stali miliardármi práve cez Duckého.

Haščák hovorí, že celý projekt Globtel pripravoval Emil Hubinák. Ducký ho ale podviedol a zrealizoval to cez Reháka a Struhára.

Pavol Paška

V prepise sa spomína aj už zosnulý Pavol Paška, ktorého Haščák videl ako najschopnejšieho na post ministra zdravotníctva, ktoré je pre Pentu kľúčovým.

Zdroj: TASR - Martin Baumann