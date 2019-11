Tragická nehoda autobusu zasiahla celú Nitru! Mesto ihneď koná, mimoriadna pomoc

Pre Topky sa vyjadril hovorca mesta Tomáš Holúbek, ktorý komentoval nasledujúce kroky mesta Nitra. "My tam ideme momentálne poslať nejaké deky a čaj. Zisťujeme či môžeme poskytnúť súčinnosť vzhľadom potreby ubytovať tých ľudí, či ich niekam umiestniť. Máme zatiaľ informácie, že tých ľudí mali prevážať do strediska Granvie," potvrdil hovorca mesta Holúbek.

Stredisko Granvia podľa tvrdení hovorcu má operačné stredisko a takisto aj údržbové vozy. "Ide o stredisko v lokalite Selenec. Ľudí by mali prevážať tam. Ak však budú potrebovať, sme pripravení poskytnúť nejaké mestské priestory. To je zatiaľ všetko, čo z hľadiska pomoci mesta môžem povedať," pokračuje Holúbek.

Oslovia aj okresný úrad

Vedenie mesta je tiež v súvislosti s touto tragédiou pripravené spolupracovať aj s ďalšími inštitúciami. "Korigujeme tú činnosť aj s okresným úradom. Ak bude treba, budeme reagovať na nejaký aktuálny vývoj. Je to hrozná, ľudská tragédia. Je to udalosť, ktorá presahuje naše chápanie. Sme z toho zhrození. Chceli by sme vyjadriť úprimnú sústrasť obetiam," uzavrel Holúbek.

Pri dnešnej tragickej nehode v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce, kde sa zrazil autobus s nákladným autom prišlo podľa doterajších informácií najmenej 12 osôb. Na mieste zasahovalo sedem sanitiek a dva vrtuľníky, čo potvrdilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.