Falošný lekár s HIV a jeho mladučká sestrička pred súdom: Nečakaný zvrat v nechutnej kauze

Po vyše roku sa prípad dostal pred súd. Po tom, ako sa pred samosudcu Okresného súdu Bratislava I postavila obžalovaná Vanessa, došlo k nečakanému zvratu. Mladá žena urobila vyhlásenie o vine, a teda sa priznala.

Vanessa Pútiková Zdroj: Facebook - V.P.

O tom, či súd prijme vyhlásenie, sa bude rozhodovať o deň neskôr, v piatok. Dôvod je, že spoluobžalovaný Biháry sa vyjadrí o vine v piatok, keďže vo štvrtok uviedol, že pokladá za dôležité vyhlásiť vinu, ale sa necíti zatiaľ dobre.

Na proces sa dostavilo približne 16 poškodených, sedem z nich nepožadovalo finančnú ujmu a zvyšní zase odškodnenie od 700 až po 30-tisíc eur.

Nechutné detaily

​Detaily celej kauzy naháňajú hrôzu. Zatiaľ čo príbuzní seniorov pokojne spávali v domnení, že o ich blízkych je postarané, opak bol pravdou. V zariadení totiž mali svojim klientom podávať rôzne lieky a liečivá, pričom nemali na takéto úkony odbornú spôsobilosť. Išlo o lieky proti bolesti, antidepresíva a iné.

Neodbornou a nesprávnou indikáciou pritom mohlo dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu zdravia osôb. Prípadne im mohli privodiť predávkovanie a poddávkovanie či spôsobiť smrť. Viacero seniorov aj záhadne zomrelo. A tri telá museli exhumovať.

Zdroj: Instragram - I.B.

Všetko sa malo odohrávať od presne nezisteného času a dňa roku 2016 až do zadržania dvojice, teda do 3. júla 2018. Do rúk polície sa dostali priamo v spomínanom zariadení pre seniorov.

To však nie je všetko. Samozvaný lekár sa dopustil aj oveľa horších nechutností. Od roku 2016 mal totiž kontaktovať osoby, mužov aj ženy, s cieľom sexuálneho styku za finančnú odmenu. Nechránený orálny styk si mal užívať priamo v priestoroch organizácie Iris.

Najdesivejšie na tom všetkom je, že sám bol nakazený vírusom HIV. Bol poučený o nutnosti informovať každého, s kým bude mať sexuálny styk, o tom, že má potvrdenú infekciu vírusom. Fakt, že môže nakaziť niekoho iného, ho však zjavne netrápil.

Príbuzná známej firmy?

Na úvod hlavného pojednávania odmietli tak dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek, ako aj obaja obžalovaní uzavrieť dohodu o vine a treste. Vanessa Pútiková je podľa neoficiálnych informácií vzdialená príbuzná známeho priekopníka organizovanej trestnej činnosti v Bratislave.

Ivan sa fotografiami s pohárikom v ruke rád pochválil na sociálnej sieti. Táto mala vzniknúť v jeho ordinácii. Zdroj: Instragram - I.B.

Ivana Biháryho z okresu Pezinok, ktorý sa vydával za lekára, na pojednávanie eskortovali z väzby, 18-ročná Vanessa z okresu Malacky, ktorá sa zase vydávala za zdravotnú sestru, na základe rozhodnutia súdu musí nosiť elektronický náramok. Obaja sú obžalovaní zo zločinu poškodzovania zdravia a obžalovaný Biháry aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie.

Hrozí im osem rokov

Bratislavský samosprávny kraj po prepuknutí kauzy spolupracoval s políciou pri vyšetrovaní a okamžite poskytol pomoc ľuďom, ktorí ju potrebovali. Pre všetkých 24 klientov v júli 2018 našli náhradné riešenie, najmä v spolupráci s mestskou časťou Petržalka a Ružinov.

Pretože dvojica svojím protiprávnym konaním ohrozila život a zdravie iných osôb, spôsobila ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť a tohto protiprávneho konania sa dopúšťala na chránených osobách, v súlade s ustanoveniami Trestného zákona jej v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov.