MIMORIADNE Policajt, ktorý zavraždil troch Rómov v Hurbanove, chce ísť na slobodu: Okresný súd mu vyhovel

Koncom marca 2013 Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil Juhásza na deväť rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil ochranné ústavné psychiatrické liečenie a ochranný dohľad na tri roky. Rovnaký trest navrhol súdu prokurátor. S rozsudkom boli spokojní prokurátor aj obžalovaný, obe strany sa vzdali práva podať odvolanie. Následne nadobudol rozsudok právoplatnosť.

Senát OS Trenčín rozhodol o prepustení Juhásza na slobodu s následnou päťročnou podmienkou a uložením pokračovania ambulantnej psychiatrickej liečby. Podľa predsedu senátu splnil Juhász všetky tri podmienky na podmienečné prepustenie - odpykanie troch štvrtín trestu, bezproblémové správanie vo výkone trestu a predpoklad vedenia bezúhonného života po prepustení na slobodu.

Zdroj: Jan Zemiar

O podmienečné prepustenie požiadal Juhász po uplynutí troch štvrtín trestu. Podľa vyjadrenia klinickej psychologičky Diany Dočolomanskej hodnotová orientácia Juhásza absolútne nesúvisí s kriminalizovaným spôsobom života. „Je to absolútne integrovaný človek, ktorý svoj čin hlboko ľutuje a nie jej žiadny predpoklad k tomu, aby svoj čin opakoval,“ skonštatovala Dočolomanská.

Juhász: Veľmi to ľutujem

Ako povedal na pojednávaní Juhász, myslí si, splnil všetky podmienky na podmienečné prepustenie. „Snažil som sa žiť poctivo, viesť riadny život. Rodina ma čaká, chcel by som doma priložiť ruku k dielu pri výchove vnúčat. Lebo mladí na to nemajú čas. Vidím na nich, že im chýbam a takisto aj oni mne. Budem sa snažiť žiť normálnym životom, lebo iným ani žiť neviem. To, čo sa stalo, je katastrofa. Veľmi to ľutujem, keby sa to dalo vrátiť, nikdy by som to neurobil,“ doplnil Juhász.

Zdroj: SITA

Podľa zástupcu väzenského zariadenia v Trenčíne sa Juhász správal počas výkonu trestu vzorne, bol nekonfliktný, trikrát bol disciplinárne odmenený. Prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Zdôvodnil ju závažnosťou obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a nedovoleného ozbrojovania.

Zdroj: Jan Zemiar

Krvavý masaker

Mestský policajt Milan Juhász z obce Svätý Peter sa 16. júna 2012 krátko po 10. hodine súkromným autom Fiat Punto doviezol pred obytný dom na Komárňanskej ulici v Hurbanove, kde začal streľbu. Následkom nej zomrel 44-ročný muž, jeho 19-ročný syn a 24-ročný zať. Druhý syn utrpel priestrel pľúc a jeho manželka poranenie nohy. V čase skutku bol policajt mimo služby.