Počet rómskych detí v škôlkach sa zvýšil: Pomohol hlavne národný projekt

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - V obciach narástol počet prijatých rómskych detí do škôlok. Zásluhu na tom má podľa ministerstva vnútra Národný projekt inklúzie v materských školách (NP PRIM). Ako uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru rezortu vnútra, projekt priniesol očakávané výsledky. V minulom školskom roku bolo do neho zapojených vyše 2 000 detí z rómskych komunít, v tomto školskom roku je ich viac ako 3 400. Do projektu je aktuálne zapojených 118 materských škôl zo 110 obcí.