Nechutný prípad sa dostal na súd: Fuj, mladík (17) by sa mal za také niečo hanbiť

Ladislav prišiel do Čerenčian v októbri 2017. Mladšieho chovanca Adriana začal nútiť na orálny sex a iné praktiky. Ak by mu Adrian nevyhovel, bol by dostal bitku. Podľa súdu požadoval sex opakovane od 27. októbra do 5. decembra a chlapca zneužil i v spánku. Na súde vyhlásil, že je nevinný, ale usvedčila ho výpoveď poškodeného Adriana a ďalších chovancov ústavu.

Senát Okresného súdu v Rimavskej Sobote uznal Ladislava P. za vinného a vymeral mu dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu na dva roky. Zároveň mu uložil povinnosť absolvovať ochranné pedopsychiatrické liečenie ambulantnou formou a zakázal mu požívať alkohol a iné návykové látky. V jeho prospech svedčila skutočnosť, že nebol ešte súdne trestaný. Voči rozsudku sa odvolal, ale krajský súd mu nevyhovel.