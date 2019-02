Čech čelí obvineniu z pokusu o vraždu: VIDEO V Nemecku natočili jeho šialenú jazdu

Český vodič kamiónu čelí v Nemecku obvineniu z pokusu o vraždu kvôli riskantnému predbiehaniu na ceste B12, uvádza tamojší denník Passauer Neue Presse.

Príslušné video, ktoré natočila palubná kamera v kabíne predchádzaného nákladného vozidla, bolo zverejnené aj na facebookovej stránke Mr.GermanTruck. Dovedna ho videlo viac ako 100 tisíc ľudí.

Zdroj: FB/Mr.GermanTruck

Vodič vsetínskej spoločnosti Mikostar logistics už dostal výpoveď, čo potvrdil jej konateľ Miroslav Vítek.

Záznam bezohľadného manévru pochádza z 22. januára. Vodič (52) predbiehal vo chvíli, keď bola premávka v danom smere po krátkom rozšírení na dvojprúdovú opäť zúžená do jedného prúdu.

Predbiehajúci kamión sa len veľmi tesne vyhol čelnému stretu s protiidúcimi vozidlami - autobusom a následnou kolónou osobných vozidiel. Kolízia tak mohla mať tragické následky. „Vec sme už vyriešili, vodič dostal výpoveď. Viac sa k tomu nechcem vyjadrovať, je to firemná záležitosť,“ povedal Vítek.

Zdroj: FB/Mr.GermanTruck

Miestny denník s odvolaním sa na pasovského štátneho zástupcu Waltera Feilera napísal, že vodič má byť čo najrýchlejšie zatknutý vo svojej vlasti. Je na neho vydaný európsky zatykač a až do začatia procesu by mal byť v nemeckej vyšetrovacej väzbe. Nemecké štátne zastupiteľstvo ho podľa Feilera podozrieva z "pokusu o vraždu všeobecne nebezpečnými prostriedkami".

Český policajný hovorca Vladislav Malcharczik informoval, že policajti vo Vsetíne zatiaľ nijaký oficiálny podnet nedostali. „Ak by bol vydaný európsky zatýkací rozkaz a vodič by mal bydlisko vo Vsetíne, boli by sme požiadaní o spoluprácu,“ povedal Malcharczik.