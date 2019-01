VIDEO Hrozivá nehoda v Texase: Zrážku školského autobusu s vlakom neprežil jeden žiak

Šéf tamojšej polície Buddy Hill na piatkovej večernej tlačovej konferencii povedal, že zomrel 13-ročný chlapec. Zranenú deväťročnú žiačku hospitalizovali a je v kritickom no stabilizovanom stave. V autobuse sa v tom čase nenachádzali žiadne ďalšie deti. Vodič autobusu je takisto v nemocnici, jeho stav je stabilizovaný. Úrady sa snažia zistiť príčinu nehody. Na priecestí však nie sú závory ani svetelná signalizácia.

VIDEO: We’re in Chopper 7 over the scene of a crash involving a school bus and a train in Athens. Officials say a middle school student died in the crash. One other student airlifted. The bus driver was taken to the hospital. @KLTV7 pic.twitter.com/HtVkdf02no