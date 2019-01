Ďalší "kaskadér" na slovenských cestách: Šofér skončil v priekope, nafúkal takmer tri promile

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Za volant si sadol poriadne opitý, napokon sa mu to vypomstilo. V utorok krátko po 01:35 havaroval alkoholom posilnený šofér na diaľnici D1 v smere do Trnavy. S vozidlom skončil v priekope, odtiaľ už v sprievode policajtov poputoval do policajnej cely.