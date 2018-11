Spúšť na vianočných trhoch, prvé FOTO po požiari: Šokujúce zistenia, výhovorky kompetentných

Bolo krátko pred pol štvrtou popoludní a predvianočnú pohodu si na Hlavnom námestí v Bratislave vychutnávali desiatky ľudí. Pokoj však narušili plamene. V priebehu niekoľkých sekúnd sa vznietil stánok s občerstvením, oheň prenikol aj do legendárnej kaviarne Roland, ktorá na mieste funguje už vyše 70 rokov.

Presná príčina požiaru podľa polície zatiaľ nie je známa. Naďalej je predmetom vyšetrovania a expertízneho skúmania. Polícia ale začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.

Stánok na súkromnom pozemku

Mesto Bratislava ešte v deň požiaru reagovalo, že stánok, v ktorom vypukol požiar, nebol súčasťou vianočných trhov hlavného mesta. "S hlavným mestom nemali majitelia stánku podpísanú nájomnú zmluvu a ani hlavné mesto nepožiadali o zaujatie verejného priestranstva," uviedla hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer. Podľa jej slov stánky, ktoré majú riadnu nájomnú zmluvu s hlavným mestom, majú v zmluve povinnosť dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy.

Ako je však možné, že stánok stál v tesnej blízkosti vianočných trhov a zároveň nebol ich súčasťou? "Uhorený stánok stál na súkromnom pozemku a teda mesto na jeho fungovanie nemalo dosah. Stánok sčasti zasahoval aj do pozemku mesta, na čo bol majiteľ 22.11.2018 pracovníkmi mesta upozornený a vyzvali ho na posunutie respektíve odstránenie stánku z pozemku mesta," vysvetlila Z. Onufer.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Problémy so stánkom mesto neriešilo len tento rok. Podľa vyjadrenia hovorkyne už minulý rok pre zasahovanie stánku do pozemku mesta udelilo tomu istému majiteľovi pokutu 1 000 eur. Denník SME však upozornil, že aktivista a staromestský poslanec Matej Vagač odstránenie stánkov spred kaviarne žiadal už pred štyrmi rokmi. Podľa neho porušovali zákon o ochrane pamiatok.

"Zákon zakazuje vykonávať v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty pamiatky, pričom za bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky sa považuje priestor v okruhu desiatich metrov," napísal Vagač. Mesto a vlastníka budovy vyznal k odstráneniu stánku v decembri roku 2014 aj Krajský pamiatkový úrad. Vagač podal podnet naposledy minulý týždeň.

Otázky ohľadom evakuácie

Kúdole dymu spozorovali mestskí policajti, ktorí sa pohybovali na námestí, kde sa konali vianočné trhy. Keď zistili, že sa jedná o požiar, ihneď kontaktovali hasičov. "Mestskí policajti do ich príchodu zabezpečili miesto požiaru a ľudí ktorí sa v blízkosti nachádzali presúvali do bezpečia," informovala Mestská polícia Bratislava na sociálnej sieti.

Viacerým ľuďom sa však zdalo, že situáciu kompetentní nezvládli. "A čo uzatvorená pešia zóna a čakanie hasičov na príjazd neschopnej mestskej polície?" znel jeden z komentárov na Facebooku. Hasičom navyše sťažoval prácu nefunkčný hydrant.

Medzery v konaní záchranných zložiek a mesta vidí aj Martin Královič, ktorý sa dlhoročne venuje téme bezpečnosti, crowd managementu a spolupracoval napríklad na zabezpečení podujatí ako festivalov Uprising, Pohoda či podujatia Biela noc.

Odborníka zaskočila reakcia ľudí

Na podujatí, akým sú vianočné trhy, sú podľa Královiča potrebné nadštandardné opatrenia, aj v rámci prevencie voči požiaru. Keďže na trhy každoročne zavítajú tisícky ľudí, mal by byť podľa neho priamo na mieste prítomný niekto z jeho organizátorov, ktorý by v prípade, ako bol tento, zabezpečil plynulý postup v prípade evakuácie či upozornil záchranné zložky.

Zdroj: TASR - Vladimír Benko/MV SR

„Organizátor, ktorým je predpokladám magistrát, nemal dosah na kontrolu bezpečnosti v tom stánku,“ reagoval na fakt, že stánok, v ktorom vypukol požiar na Hlavnom námestí, nebol podľa vyjadrenia magistrátu súčasťou vianočných trhov hlavného mesta.

Ako uviedol, v čase požiaru, síce nebol na mieste, no na videách, ktoré vznikli krátko po tom, ako sa vznietil stánok, ho zaskočila aj reakcia ľudí. Viacerí totiž stáli a plamene si natáčali na mobilné telefóny miesto toho, aby sa vzdialili. Jeden zranený človek je preto podľa neho veľkým šťastím, keďže celá situácia mohla mať oveľa horší scenár. Na mieste sa totiž nenachádzala len jedna plynová fľaša a mohlo sa stať, že vybuchnú aj ďalšie.

Zdroj: Vlado Anjel

„Evidentne podcenili aj blízkosť stánku k samotnej budove. Ak by bol stánok o niekoľko metrov ďalej, tak si myslím, že dnes riešime zhorený stánok a nie časť budovy,“ priblížil. Podľa jeho slov síce nechce kritizovať prácu mestskej polície či hasičov, ale štandardne pri takomto požiari je potrebné začať evakuáciu do pár sekúnd od jeho vzniku. A práve to by sa podľa neho mohlo podariť v prípade, že by na mieste bola jedna zo zodpovených osôb, ktorá by zasiahla.

Podľa slov Barbory Krajčovičovej z Mestskej polície Bratislava však polícia konala ihneď, prístupovú trasu pre záchranné zložky podľa jej slov otvorili okamžite po zistení požiaru. "Stĺpik na Františkánskej ulici bol spustený v čase od 15:29:40, pričom prejazd prvých vozidiel Hasičského a záchranného zboru cez uvedené miesto bol v čase o 15:33:07," priblížila. Prácu záchranných zložiek však mali sťažovať aj stále prítomné davy ľudí.

Kritikou nešetril nový primátor

Novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti uviedol, že ho nešťastná udalosť veľmi mrzí. "Požiar zničil nielen stánok ale spôsobil veľké škody aj na budove Kooperatívy, v ktorej je známa kaviareň Roland," komentoval s tým, že ho už spomínané vysvetlenie magistrátu zaskočilo.

"Vôbec nerozumiem, ako môže na Vianočných trhoch fungovať stánok, ktorý „nebol súčasťou vianočných trhov hlavného mesta, s mestom nemali majitelia stánku podpísanú nájomnú zmluvu a ani mesto nepožiadali o zaujatie verejného priestranstva," zhodnotil v stredu pár hodín po udalosti.

Státisícové škody

Majiteľ objektu škody predbežne vyčíslil na 200-tisíc eur. "Príčiny požiaru sú ešte stále predmetom vyšetrovania. Až výsledky vyšetrovania určia zodpovedného za spôsobené škody," reagovala hovorkyňa spoločnosti Kooperativa Silvia Nosková Illášová. Dodala, že na obnove secesných prvkov a predmetov umeleckej hodnoty budú spolupracovať s Pamiatkovým úradom. Budova, ktorá dlhé roky zdobila Hlavné námestie, je deň po udalosti v dezolátnom stave. V súčasnosti podľa hovorkyne vykonávajú sanačné práce, pre zabránenie vzniku ďalších škôd.

Zdroj: Vlado Anjel

"Našej spoločnosti záleží na rýchlom vyšetrení, ale predovšetkým na renovovaním tejto secesnej budovy, ktorá je spätá s históriou Bratislavy. Aktuálne pracujeme na riešení, aby následky tejto nehody nenarúšali Vianočnú atmosféru mesta," dodala.

Vianočné trhy deň po udalosti opäť otvorili. Zdroj: Vlado Anjel ​

Požiar na Hlavnom námestí vznikol krátko pred 15.30 hod. Podľa doterajších informácií došlo k požiaru pri výmene plynovej fľaše. Pri požiari bol zranený jeden muž, ktorý bol službou RZP prevezený na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. "Záchranári na mieste ošetrili jednu osobu, ktorá utrpela popáleniny hornej končatiny," informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Podľa našich informácií mal byť zraneným muž, ktorý v čase, keď začalo horieť, pracoval v jednom zo stánkov. Deň po udalosti stánky na Hlavnom aj Františkánskom námesti opäť otvorili.