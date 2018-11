Na Orave vládne strach: Záhadná blondínka si fotí autá aj domy, možná zlodejka však uniká

Prípad, ktorý sa odohral v Tvrdošíne, však nemá byť jediným. Ľudia sa pýtajú, čo má záhadná osoba za lubom. Nepriamo ju označujú aj ako zlodejku.

Muž, ktorý sa o svoju skúsenosť podelil na sociálnej sieti, však ženu po tom, ako sa rozhodla uniknúť z jeho dohľadu, pozoroval aj naďalej. Opísal, že vyšla o tri domy vyššie, kde si čupla a čakala, ako zareaguje. Odišiel. Neskôr sa však znovu vrátil a blondína už úradovala na inom mieste na tej istej ulici. Jakub si uvedomil, že jej správanie je nanajvýš čudné.

"Keď ma znova zbadala, vošla do cudzieho dvora, iba do predvchodu. Priblížil som sa bližšie, otvoril som okienko a pýtal som sa jej, čo tam robila," opísal Jakub. Odpoveďou však bolo ticho, žena bola rozklepaná a vyplašená. Napokon odpovedala, že len fajčila. Ako naznačil Jakub bez cigarety, ktorú podľa neho v tej chvíli nemala, by to šlo ťažko. Bolo mu teda jasné, že sa vyhovára.

Vyparila sa

Osobu, ktorú na mieste videl prvýkrát, napokon nahlásil aj policajnej hliadke. Opísal im, že išlo o blondínu nižšej postavy. Na sebe mala sivé topánky, modré rifle, čiernu bundu s kapucňou, ktorú zdobila kožušina. Mala okuliare a cez plece menšiu čiernu kabelku. "Od oznamovateľa policajti zistili, že videl neznámu ženu, ktorá mala stáť pri odparkovaných autách a v ruke mala držať mobilný telefón a mala s ním manipulovať," potvrdila žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Zdroj: Reprofoto/Facebook: Policajné Hliadky a nehody ORAVA

Zástupcovia zákona však už záhadnú ženu na mieste nenašli. A to aj napriek tomu, že prehľadali všetky priľahlé ulice. "Aj počas hliadkovej služby bola naďalej venovaná pozornosť žene s uvedeným popisom. Oznamovateľ nechcel podať žiadne oznámenie a ani nebolo zistené protiprávne konanie na mieste," dodala hovorkyňa.

V opise spoznal vykrádačov

Podľa komentárov na sociálnej sieti však Jakub nebol jediným, kto mal s podobnou osobou tú česť. Na Facebooku sa dokonca objavili aj špekulácie o tom, že žena nemá fotiť len autá, ale aj domy. Keď si okoloidúci všimli, čo žena robí, taktiež mala ukryť mobil a údajne sa tvárila, že je na prechádzke. Podľa Jána popis sedí aj na ľudí, ktorí vykrádajú byty v Dolnom Kubíne.

O čo záhadnej žene išlo, a či mala za lubom niečo, čo nie je s kostolným poriadkom, nateraz nie je známe. Isté však je, že na verejnosti vzbudila obavy. "Treba si dávať pozor, nikdy nevieš, čo môžeš od človeka očakávať," napísal jeden z komentujúcich. Mnohí sa tiež zhodli, že spravodlivosť by mali vziať do vlastných rúk a zabezpečiť sa kamerami, aby osobu odhalili priamo pri čine. Jakuba totiž udalosť zaskočila natoľko, že ženu neodfotil.