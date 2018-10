Zbesilé preteky luxusných áut a smrť nevinného otca: Polícia obvinila troch Poliakov, desivé FOTO po nehode

Boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Štefan sa viezol v aute so svojou rodinou, zbesilá jazda troch Poliakov ho však pripravila o ďalšie chvíle s milovanými. Zranenia boli natoľko vážne, že im podľahol pri prevoze do nemocnice. Jeho manželka (50) vyviazla s poranením hrudníka a skončila v nemocnici v Dolnom Kubíne, 21-ročný syn utrpel ľahšie zranenia.

Polícia zadržala troch vodičov z Poľska. Všetkých obvinili z trestného činu všeobecného ohrozenia. "42-ročnému obvinenému mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na dva roky až päť rokov. Zostávajúcim dvoch obvineným mužom hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," informoval žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

V nedeľu od 10. hodiny dopoludnia mali podľa polície jazdiť na luxusných vozidlách Porsche (ev. č. G1XXXX1, čiernej farby), Ferrari (ev. č. PO458WH, žltej farby) a Mercedes (č. WW199YK, čiernej farby) po trase Rajecké Teplice, Žilina, Strečno, diaľnica Martin, Krpeľany, Kraľovany, Párnica a Dolný Kubín.

Okoloidúcim sa naskytol hrôzostrašný pohľad. Zdroj: Facebook/Dolný Kubín a Orava

"Polícia v súčasnej dobe na prípade naďalej intenzívne pracuje a vykonáva všetky potrebné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku​," priblížil Moravčík s tým, že vyšetrovateľ Policajného zboru na všetkých troch obvinených mužov spracuje podnet na návrh na ich vzatie do väzby.

Vodič podľahol zraneniam pri prevoze do nemocnice. Zdroj: Facebook/Dolný Kubín a Orava

Ako došlo k hrozivej kolízii? Na základe vyšetrovania polícia zistila, že 27-ročný vodič viedol v smere od Dolného Kubína na Oravský Podzámok vozidlo Ferrari. Za ním viedol 42-ročný vodič šoféroval Porsche Cayenne.

"Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche s vozidlom narazil do pred ním idúceho vozidla Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu," opísal policajný hovorca. Porsche sa však už zaradiť nestihlo. Čelná zrážka mala fatálne následky.

Alkohol u vodičov nezistili, u nebohého to preukáže až pitva. "Policajti 42-ročnému vodičovi Porsche obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 35.500.-€," uviedol ešte v deň tragédie Radko Moravčík. Úsek na ceste I/59 v katastri mesta Dolný Kubín bol niekoľko hodín uzavretý, polícia vodičov odkláňala po náhradných trasách.

Polícia žiadala o pomoc

Na sociálnej sieti polícia zverejnila video, ktoré zachytáva nezodpovedné predbiehanie vodičov z Poľska. Odkaz znel jasne, za účelom objasnenia tragédie budú policajné zložky konať nekompromisne.

"Polícia bude nekompromisná voči vodičom, ktorí svojou bezohľadnou a arogantnou jazdou ohrozujú nielen svoj život, ale aj životy ďalších účastníkov cestnej premávky a využije všetky zákonné prostriedky, oprávnenia a sankcie na ich postihnutie," odkázali verejnosti.

Zdroj: KR PZ Žilina

V pondelok požiadali občanov, ktorí boli svedkami jazdy spomínaných cestných pirátov, alebo majú videozáznam, aby informácie oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158. Nahlásiť ich môžu aj na najbližšom útvare Policajného zboru, prípadne priamo na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Dolnom Kubíne na tel. číslach 0961433600, 0961433602 alebo 0961433620.

Komentáre na sociálnej sieti. Zdroj: Facebook/reprofoto - Dolný Kubín a Orava

Verejnosť na sociálnej sieti už v komentároch uviedla, že trojicu zaregistrovali aj pred nehodou. Viacerí sa zhodli, že ich jazda skutočne ohrozovala vodičov naokolo. Prípad je ale v súčanosti stále predmetom vyšetrovania.