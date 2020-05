KORONAVÍRUS Španielsko začalo uvoľňovať opatrenia: Dovolenky je možné rezervovať od júla

Ilustračné foto

MADRID - Španielsko vstúpilo v pondelok do prvej fázy uvoľňovania obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informoval o tom denník The Guardian s tým, že niektoré časti krajiny vstúpili dokonca už do druhej fázy, a teda obmedzenia zmiernili ešte o čosi viac.