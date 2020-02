Máme šancu proti koronavírusu: Nemci a Francúzi chcú stretnutie ministrov zdravotníctva

PARÍŽ - Nemecko a Francúzsko chcú spoločne s európskymi partnermi posúdiť jednotný postup proti šíreniu epidémie nového koronavírusu. Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn to vyhlásil v utorok v Paríži po stretnutí so svojou francúzskou kolegyňou Agnes Buzynovou, pričom zdôraznil, že vírus nepozná hraníc.

Podľa francúzskej ministerky zdravotníctva, ktorú cituje agentúra DPA, by sa malo stretnutie uskutočniť v priebehu nasledujúcich ôsmich dní. "Spoločne zastávame názor, že má zmysel uskutočniť neformálne stretnutie ministrov zdravotníctva členských krajín Európskej únie. Preto sme v kontakte s našimi chorvátskymi kolegami – Chorvátsko v súčasnosti predsedá Európskej únii – jednoducho, aby sme posúdili poznatky jednotlivých krajín, ktoré prijímajú v súvislosti so šírením vírusu, aby sme posúdili otázku cestovania, príchodu z cudziny, pretože sa dotýka nás všetkých," povedal Spahn. "Práve z pohľadu na Schengen má prirodzene malý zmysel, keď opatrenia prijíma jedna krajina samostatne. Má to zmysel jedine vtedy, keď konáme spoločne."

Podľa nemeckého ministra musí byť napríklad objasnené, či existuje riziko nakazenia sa od chorých osôb, u ktorých sa neprejavujú príznaky. "Od toho potom závisí aj otázka možných cestovných obmedzení - alebo aspoň intenzívnejšej kontroly pri príjazde," uviedol v reakcii na otázku, či by európske krajiny nemali zvážiť zákaz vstupu cudzincov, ktorí navštívili Čínu, aký zaviedli okrem iných Spojené štáty, ktoré Peking obvinil zo šírenia "paniky". Nový koronavírus 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa šíri zo stredočínskeho veľkomesta Wu-chan, si vyžiadal už najmenej 425 obetí na životoch, prevažne v čínskej provincii Chu-pej, a vyše 20.400 nakazených. Prípady nákazy medzičasom hlásili z vyše 20 ďalších krajín.

Na opatreniach proti koronavírusu sa podľa DPA už v pondelok zhodli zástupcovia skupiny G7, združujúcej priemyselne najvyspelejšie krajiny sveta."Chceli by sme... užšiu spoluprácu, aby sme mali vo všetkých krajinách rovnaké opatrenia, aby sme v Európe konali zhodne, pretože máme voľný pohyb osôb a želáme si ho zachovať," citovala Buzynovú agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michel Euler

Máme vhodnú príležitosť na zastavenie vírusu

Opatrenia, ktoré Čína prijala v súvislosti s koronavírusom, pomohli obmedziť šírenie v zahraničí a poskytli medzinárodnému spoločenstvu "vhodnú príležitosť" na jeho zastavenie. V utorok to vyhlásil riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), píše agentúra AFP. "Vďaka dôrazným opatreniam Číny v epicentre vírusu máme šancu," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zástupcom Organizácie Spojených národov na technickom brífingu k vírusu.

"Neznamená to, že situácia sa nezhorší, ale máme vhodnú príležitosť konať. Nepremeškajme ju," povedal. Zároveň však obvinil niektoré bohaté krajiny z nedostatočného poskytovania údajov o nových prípadoch. "Zo 176 prípadov vírusu mimo Číny dostalo WHO kompletné správy iba o 38 percentách z nich. Niektoré bohaté krajiny v zdieľaní dát s WHO zaostávajú," vyhlásil Tedros. Šéf WHO takisto vyzval zasiahnuté krajiny, aby neobmedzovali cestovanie ani obchod. "Podobné obmedzenia môžu zvýšiť paniku, pričom majú iba malý vplyv na verejné zdravie," dodal.