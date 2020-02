VOĽBY 2020 Politické strany by mali povedať, ako chcú riešiť dlh v zdravotníctve, tvrdí analytik

Mieni, že by mali riešiť nielen skrytú zadlženosť, ale aj tú, ktorá je vo forme záväzkov po lehote splatnosti štátnych nemocníc. Podľa jeho názoru je podstatné zadefinovať, akými platobnými mechanizmami nastaviť systém tak, aby bol udržateľný. Poukázal napríklad na to, že ľudí v produktívnom veku bude postupne ubúdať, preto aj klesne počet tých, ktorí budú prispievať do verejného zdravotného poistenia. "Narastajú chronické choroby. Starší ľudia, ktorí sú menej zdraví. Toto sú efekty, ktoré zvyšujú výdavky do budúcnosti, bez ohľadu na to, ako je nastavený systém. Neviem, či tu máme víziu. Chýba vízia, ako tomu chceme čeliť. Takú víziu, akú mal niekdajší minister Rudolf Zajac, tu v programoch politických strán nevidno," komentoval Zachar s tým, že v niektorých programoch je načrtnuté, kam by sa slovenské zdravotníctvo malo uberať, no nie v takej komplexnosti, ako je nutné.

Podľa Zachara je zaujímavé, že "trochu kontroverznejší inštitút" - platový automat, ktorý podľa jeho slov aj vládni analytici z rezortov financií a zdravotníctva považujú za neudržateľný, bol v politických programoch strán, ak vôbec, tak len spomenutý v tom zmysle, že ho upravia. "No takmer všetci skonštatovali, že ho ponechajú. Treba si povedať, že v budúcom roku, ak toto opatrenie nebude reformované, bude obrovským problémom a bude stáť obrovské množstvo peňazí, ktoré budú chýbať inde," prízvukoval.

Nové zdroje do zdravotníctva by podľa analytika mohli transparentne prísť z pripoistenia alebo zo sociálne únosných regulovaných priamych platieb, napríklad keď bude pacient vyžadovať skorší výkon či lepší materiál použitý pri operácii, ako je definované v štandarde. "Mali by sme sa aj po finančnej stránke pripravovať na dlhodobú starostlivosť v staršom veku, lebo vek dožitia sa predlžuje. Sme však aj viac chorí, vďaka lepším technológiám a liekom sa dožívame dlhšie, no v menej kvalitnom zdraví. Často si to vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť. Takúto budúcu starostlivosť by mohlo čiastočne financovať pripoistenie alebo sporenie. Nejakú časť zo súčasných odvodov by mohol poistenec použiť na tento účel," dodal Zachar.