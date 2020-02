Koronavírus naďalej desí ľudí po celom svete: Česi by mali Čínu opustiť do konca týždňa

Česká vláda podľa Petříčka eviduje 105 českých občanov, ktorí sa chcú z Číny vrátiť. Pokiaľ by to nestihli do nedeľného prerušenia letov, vláda je pripravená pre nich vyslať vládny špeciál. Podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha by títo ľudia nemali skončiť v karanténe, pretože sa nepohybovali v epicentre nákazy. Návrat z Číny svojim občanom v utorok odporučil aj britský rezort diplomacie. V pondelok česká vláda informovala, že pošle Číne prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na boj s novým koronavírusom sumu desať miliónov českých korún (približne 396.668 eur), určených na humanitárnu pomoc.

Priebežné kontroly na shengenských hraniciach

Maďarská polícia spolu s pracovníkmi záchrannej služby OMSZ bude priebežne kontrolovať zdravotný stav cestujúcich, ktorí do Maďarska vstupujú cez schengenské hranice. V súvislosti s opatreniami polície proti šíreniu nového koronavírusu to podľa spravodajského servera Infostart.hu v utorok oznámil hovorca Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK) Kristóf Gál. Hovorca na maďarsko-srbskom cestnom hraničnom priechode Tompa novinárom povedal, že polícia vybrala šesť priechodov, ktoré používajú autobusy vezúce čínskych turistov.

Kontrolovať na nich budú najmä čínskych cestujúcich. Sú to maďarsko-rumunské priechody Ártánd, Csanádpalota, Röszke a Tompa, ako aj maďarsko-chorvátske priechody Udvar a Letenye. Prvotné vyšetrenia vykonávajú pracovníci OMSZ bezdotykovými teplomermi. V prípade podozrenia prevezú cestujúceho do pripravených zdravotníckych zariadení. Vyšetrenia vykonávajú aj na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v Budapešti.

Vo Wu-Chane je už aj ruské lietadlo

Prvé ruské vojenské lietadlo pristálo v utorok v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ má evakuovať ruských občanov. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ministerstvo obrany. Pred odletom podstúpia všetci ruskí občania vyšetrenie u vojenských virológov vybavených "špeciálnymi ochrannými oblekmi, a to pomocou diaľkových snímačov teploty", oznámilo ministerstvo. Zároveň informovalo, že druhé vojenské lietadlo v utorok odštartovalo z Východného vojenského okruhu a smeruje do Wu-chanu. Na palube lietadla sú vojenskí doktori a virológovia s diagnostickým a ochranným vybavením a liekmi.