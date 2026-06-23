Zomrela obľúbená moderátorka (✝︎ 37) po rokoch boja s rakovinou: Po sebe zanechala malé dvojčatá!

PRAHA - Českú scénu zasiahla smutná správa. Moderátorka Barbora Tlučhořová prehrala dlhoročný boj s nádorom na mozgu. Mala len 37 rokov a po sebe zanechala trojročné dvojčatá.
Obľúbená česká moderátorka Barbora Tlučhořová zomrela po niekoľkoročnom boji s vážnym onkologickým ochorením. S nádorom na mozgu bojovala od roku 2019, keď ju po epileptickom záchvate previezli do nemocnice a lekári jej diagnostikovali nádor v blízkosti rečového centra. Nasledovali operácie, ožarovanie aj chemoterapia.
Istý čas sa zdalo, že sa jej zdravotný stav stabilizoval. V roku 2022 sa dokonca stala mamou dvojčiat. Zákerná choroba sa však neskôr vrátila a postupne nadobudla agresívny priebeh. Moderátorka absolvovala celkovo tri operácie mozgu, prišla o zrak a v posledných mesiacoch bola odkázaná na nepretržitú starostlivosť svojej mamy.
Začiatkom roka jej priatelia a bývalí kolegovia z rádia organizovali finančnú zbierku na paliatívnu starostlivosť a pomoc rodine. Podľa blízkych sa jej stav zhoršoval z týždňa na týždeň a prognózy lekárov boli neúprosné.
Správa o jej úmrtí zasiahla nielen kolegov z rozhlasového prostredia, ale aj množstvo poslucháčov, ktorí jej hlas poznali z vysielania rádia Kiss. „Niektoré hlasy nikdy nezmiznú. Lúčime sa s človekom, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou Rádia Kiss. Barča Tlučhořová nebola len kolegyňou a moderátorkou. Bola hlasom, ktorý sprevádzal naše vysielanie, človekom s obrovským srdcom a ženou, ktorá aj v tých najťažších chvíľach ukazovala neuveriteľnú silu. A predovšetkým bola mamou. Nikdy na ňu nezabudneme,“ uviedlo Rádio Kiss na svojom Facebooku. Najväčšou tragédiou zostáva fakt, že po moderátorke zostali malé trojročné dvojčatá, ktorým bola oddanou mamou.
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