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Mimoriadna tragédia pred prázdninami: Zmrzlinárka (†52) z Hviezdoslavova skolabovala v práci, pomôcť jej už nedokázali!

Pracovníčka zmrzlinárne prišla náhle o život. Zobraziť galériu (2)
Pracovníčka zmrzlinárne prišla náhle o život. (Zdroj: gettyimages.com, Facebook/Hviezdoslavov - oficiálna stránka)
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HVIEZDOSLAVOV - Krátko pred príchodom letných prázdnin sa vo Hviezdoslavove na západe krajiny odohrala mimoriadna tragédia. Zatiaľ nie sú jasné presné okolnosti, ale záchranári tam museli ratovať ženu, ktorá mala náhlu zdravotnú príhodu. Žiaľ, už sa im ju zachrániť nepodarilo. Navyše išlo o pracovníčku obľúbenej zmrzlinárne.

Podľa portálu Refresher News malo ísťo 52-ročnú pracovníčku zmrzlinárne, ktorá mala prísť o život. O náhlej tragickej udalosti ako prvá informovala stránka Hviezdoslavova na sociálnej sieti. "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tragickej udalosti v našej obci. Rodine a všetkým pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť," napísali.

 
 

"Ďakujeme zdravotníckym záchranárom, členom Dobrovoľného hasičského zboru Hviezdoslavov, členom MS SČK Hviezdoslavov a prítomným obyvateľom za profesionalitu, maximálne nasadenie a úsilie pri záchrane ľudského života. Mrzí nás, že naši dobrovoľníci museli čeliť mimoriadne náročnej a traumatizujúcej situácii," doplnili.

Ľudia sa pochopiteľne začali pýtať, čo sa vlastne stalo. Z komentáru jednej z osôb, ktorá vraj prechádzala okolo, je už situácia o niečo jasnejšia. Na mieste totiž boli policajti.

Mimoriadna tragédia pred prázdninami:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Hviezdoslavov - oficiálna stránka)

Prítomní ľudia začali boj o život, potom pokračovali záchranári

Ešte pred príchodom záchranárov sa žene zúfalo snažili pomôcť aj prítomní ľudia. Začali s resuscitáciou a následne prišli pokusy o oživovanie. Túto iniciatívu prebrali potom aj záchranné zložky, no neuspeli.

"Napriek všetkej snahe sa ľudský život zachrániť nepodarilo. Myslíme na rodinu zosnulej aj na všetkých, ktorí boli pri tejto smutnej udalosti," uzavrela stránka Hviezdoslavova.

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