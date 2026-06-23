Hanzelová v ukrutných bolestiach: Skončila v nemocnici!

BRATISLAVA - Moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová prehovorila o mimoriadne náročnom období po pôrode. Prvýkrát priznala, že len niekoľko dní po návrate z pôrodnice skončila opäť v nemocnici.
Moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová prijala pozvanie do podcastu Bližšie, kde otvorene hovorila nielen o svojej profesijnej dráhe, ale aj o veľmi osobných skúsenostiach spojených s tehotenstvom a obdobím po narodení dcéry. V rozhovore sa vrátila k náročným chvíľam, ktoré nasledovali krátko po pôrode, a po prvý raz priznala, že len šesť dní po príchode bábätka na svet musela opäť vyhľadať nemocničnú pomoc.
Dôvodom boli silné zdravotné komplikácie súvisiace s problémami s platničkami. „Deň potom, čo sme prišli domov (z pôrodnice, pozn. red.). Zobudila som sa s tým, že cítim, že to bude zlé, lebo keď už si dlhé roky platničkár, tak vieš, keď to je zlé. Ono to tak ako keby graduálne narastá. Vieš, že je zle a už sa to nedá zastaviť a potom príde večer a už sa nevieš pohnúť, no a tak presne aj bolo. Ja som sa ešte snažila to sanovať cez deň, že mi pichli v súkromnom centre infúziu, ale nepomohlo to," priznala otvorene.
Ako ďalej vysvetlila, na podobný scenár ju vopred upozorňovala aj jej fyzioterapeutka. Podľa nej sa pri problémoch s platničkami často stáva, že ženy pociťujú výrazné bolesti počas celého tehotenstva, prípadne sa ťažkosti naplno prejavia až po pôrode. V jej prípade nastala práve druhá možnosť. „Mne to držia svaly a ty po tom pôrode nemáš žiadne svalstvo pokope. Držal to tam ten plod a keď to dieťa z teba vyšlo, tak zrazu tam zostane voľný priestor a tam sa ti vylejú tie platničky,” opísala.
Bolesti boli podľa jej slov natoľko intenzívne, že sa nedokázala samostatne pohybovať ani vykonávať bežné úkony spojené so starostlivosťou o novorodenca. „Vyliali sa tak brutálne, že ja som sa nevedela ani pohnúť. Ja som bola v strašných bolestiach. To bolo horšie ako pôrod,” priznala bez prikrášľovania. Jej výpoveď poukazuje na to, že obdobie po pôrode nemusí byť pre ženy náročné len z psychického či emocionálneho hľadiska, ale často prináša aj vážne fyzické komplikácie.