MMA zápasník TRPÍ kvôli svojmu menu: Ľudia sa mi SMEJÚ... Rozmýšľal nad ZMENOU!

(Zdroj: pixabay)

LONDÝN - Posmešky ho sprevádzajú celý život, no teraz, keď sa mu začalo dariť vo svete MMA, je to ešte horšie. Ako tvrdí, smejú sa mu už pri vážení... A keď jeho meno vyshlasujú pred zápasom, často sa ho pýtajú, či si robí srandu. Rozmýšľal preto nad zmenou!

Reč je o 21-ročnom MMA zápasníkovi Taylorovi Swiftovi z britského Cheltenhamu. Športovec sa prvýkrát do klietky postavil len pred 15 mesiacmi, no jeho hviezda vyletela hore rýchlosťou blesku. A to nielen vďaka svojím výkonom. Jeho meno sa totiž zhoduje s menom slávnej popovej divy. A tvrdi na to bojovník dopláca.

„Ľudia sa začnú smiať už pri vážení. Najhoršie je to, keď moderátor oznamuje moje meno pred zápasom. Často sa ma pýtajú, či si robím srandu,“ povedal zápasník pre The Sun. Situácia je natoľko neznesiteľná, že dokonca uvažoval nad zmenou mena. Napokon sa však rozhodol zatnúť zuby a vydržať to.

„V dnešnej dobe sú sociálne siete veľkou súčasťou športu. Musíte sa na nich vedieť predať. Prebojovať sa k profesionálom je náročné, takže akákoľvek pomoc je vítaná,“ povedal a na ceste za snom mu pomáha aj slávne meno. Mnohí ho totiž na sociálnej sieti Instagram sledujú omylom.