Smutná správa: Obľúbený herec spáchal samovraždu… Mal len 39 rokov!

Francisco San Martin sa preslávil hlavne vďaka účinkovaniu v slávnej americkej telenovele Days of Our Lives. Rodák z Malorky sa spolu so svojimi rodičmi presťahoval do USA ešte keď bol dieťa a venoval sa herectvu.

Počas včerajšieho dňa sa však začali objavovať smutné správy o jeho smrti. Podľa miestnych úradov, ktoré citovali viaceré zahraničné médiá vrátane magazínu Deadline, bola príčinou samovražda.

Jeho bezvládne telo našli v jeho dome v Los Angeles 16. januára a podľa správ sa mal obesiť. Táto udalosť zasiahla mnohých fanúšikov či bývalý kolegov, ktorí prostredníctvom sociálnych sietí vyjadrujú svoj smútok.