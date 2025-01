Rihanna mimo žiary reflektorov: BEZ mejkapu, v teplákoch, s dioptriami na očiach... Obyčajná žena!

Rihanna (Zdroj: SITA/Profimedia)

NEW YORK - Hviezdna Rihanna (36) v posledných mesiacoch púta pozornosť svojou novou kolekciou spodnej bielizne. K tej nafotila niekoľko mimoriadne sexi promo fotiek, ktoré postupne pridáva na sociálne siete. Mnohí majú speváčku stelesnením dokonalosti... V súkromí je to však úplne obyčajná žena!

Rihanna sa už dávno nevenuje len hudbe. Začala podnikať aj v oblasti kozmetiky a módy. V posledných mesiacoch púta pozornosť predovšetkým svojou kolekciou spodnej bielizne "SavageXFenty", ku ktorej pravidelne fotí poriadne sexi fotky. A Rihanna na nich vyzerá doslova božsky. Mnohí ju vďaka takýmto snímkom vnímajú ako stelesnenie dokonalosti...

V súkromí je však aj ona len úplne obyčajná žena. Dôkazom sú nové zábery, ktoré sa podarilo nafotiť paparazzom v americkom New Yorku. Hviezda sa vybrala do obchodu a ak by sa pri nej nezastavovali fotografi, zrejme by ju ani nikto nespoznal.

Oblečenú mala totiž čiernu teplákovú súpravu s kapucňou, ktorú mala na hlave, na nohách čierne papuče a tvár bez mejkapu doplnila čiernymi dioptrickými okuliarmi. Jediné, čo pútalo pozornosť, bola jej Louis Vuitton kabelka, ktorá sa vymykala z odtieňov čiernej, v ktorých bola speváčka zahalená. Veď pozrite sami!

(Zdroj: Profimedia)