Umelecký svet sa lúči s legendou: ZOMREL známy seriálový herec (†84)!

Ilustračná foto. (Zdroj: Pexels.com)

MADISON - Do hereckého neba odišiel ďalší velikán. Je ním Michael Cole, ktorého poznajú hlavne staršie ročníky pre svoju rolu Peta Cochrana v televíznej kriminálnej dráme The Mod Squad zo 60. rokov minulého storočia.

Herec mal 84 rokov a zomrel 10. decembra „obklopený svojimi blízkymi po tom, čo prežil plnohodnotný život“, potvrdil jeho zástupca v tlačovej správe, ako informoval magazín People.

„Coleov talent v kombinácii s prítomnosťou, ktorá každého priťahovala ako magnet, z neho urobili charakteristickú postavu tejto éry,“ uvádza sa v správe. „ Policajná dráma The Mod Squad ho nielenže urobila známym, ale tiež prelomil bariéry tým, že sa venoval témam rasovej a sociálnej spravodlivosti, pričom Coleov výkon pomohol vniesť do seriálu autenticitu a srdce."

„Okrem svojej kariéry si Michaela Colea budeme pamätať pre jeho srdečného a veľkorysého ducha,“ pokračovalo vyhlásenie. „Medzi priateľmi a rodinou bol známy svojím vtipom, šarmom a bezhraničným súcitom, ktorý prinášal radosť do každej miestnosti, do ktorej vstúpil. Bol to rozprávač príbehov, vedel, že ľudia okolo neho sa cítia výnimočne, často im rozprával anekdoty zo svojich hollywoodskych čias alebo sa delil o múdrosti zo svojej pozoruhodnej cesty.“

Michael Cole. (Zdroj: Profimedia.sk)

„Hoci jeho stratu hlboko pociťujeme, jeho prínos k umeniu a láskavosť sú zárukou, že jeho pamiatka bude žiť ďalej.“

Cole sa narodil v Madisone vo Wisconsine a preslávil sa svojou úlohou Cochrana koncom 60. rokov. Seriál The Mod Squad sledoval troch „hipisáckych“ policajtov v utajení s „pohnutou minulosťou, ktorí sa snažili preniknúť do kontrakultúry a prichytiť dospelých zločincov, priživujúcich sa na bezradných mladých Kalifornčanoch“, ako sa uvádza v oficiálnom stručnom zhrnutí seriálu.

Po odvysielaní poslednej epizódy The Mod Squad sa Cole objavil v seriáloch Murder, She Wrote, Fantasy Island, Wonder Woman a The Love Boat. V roku 1990 si zahral úlohu dospelého Henryho Bowersa v miniseriálovej adaptácii románu Stephena Kinga To. Objavil sa aj ako Harlan Barrett v seriáli General Hospital.

V roku 2009 Cole vydal memoáre I Played the White Guy (Hral som bieleho chlapca), v ktorých sa otvoril svojej desaťročia trvajúcej kariére a podrobne sa podelil o svoje skúsenosti z Hollywoodu.

Podľa tlačovej správy Colea ostala po ňom jeho manželka Shelley, deti a „široký okruh priateľov, rodiny a obdivovateľov“.