Slávny herec ŠOKOVAL radikálnou premenou: Husté vlasy vymenil za oholenú hlavu!

Herec Austin Butler. (Zdroj: SITA)

Mladý herec sa v týchto dňoch drží v úzadí. Zrejme kvôli novému projektu, ktorému sa venuje, o čom svedčí príspevok na Instagrame od výletnej spoločnosti Xieltun, na ktorej sa okrem iného objavila filmová ikona. Spolu s režisérom Darrenom Aronofskym trávia čas v mexickom Tulume, pričom pozorným očiam neunikol jeden detail. Husté vlasy Austina Butlera sú fuč!

Hviezda nominovná na Oscara vyzerá s novým účesom úplne inak. Málokto by ho na prvý pohľad spoznal. Austin zapózoval na fotografii s bielym tričkom a čiernymi šortkami so skupinou ľudí vrátane spomínaného režiséra, s ktorým pracuje na trileri "Caught Stealing".

„Mali sme tú česť hostiť dva veľké filmové talenty: herca Austina Butlera a uznávaného režiséra Darrena Aronofského. Ďakujeme, že nás navštívili a boli súčasťou tohto jedinečného zážitku spojenia s prírodou a duchom našej posvätnej krajiny,“ napísala spoločnosť.

Dramatická zmena účesu prichádza mesiac po tom, čo Butlera spozorovali pri natáčaní jeho pripravovaného projektu v newyorskom Queense, ako informoval magazín People. Snímky z natáčania ukazujú, že sa na nich vyníma so špinavým blond účesom typu bob, ktorý je dostatočne dlhý na to, aby si ho mohol zastrčiť za uši.

Kvôli úlohe v pokračovaní v réžii Denisa Villeneuva, v ktorom si zahrali aj Timothée Chalamet, Zendaya a Florence Pugh, sa Butler musel na plátne objaviť bez vlasov a obočia.

Fanúšikovia na sociálnych sieťach oplakávali stratu jeho bujných kaderí, pričom jeden z nich napísal: „Ach, vlasy Austina Butlera, už teraz mi chýbate (vráťte sa).“

Okrem Austina tento rok debutovali s krátkymi účesmi aj Jake Gyllenhaal, Tyler Cameron, Mark Consuelos a hviezda seriálu The Bachelor a víťaz 33. série Dancing with the Stars Joey Graziadei.