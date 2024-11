Slávna modelka čelí obrovskej kritike: Halloweenskym kostýmom Lady Diany (†36) poriadne prestrelila!

Elsa Hosk (Zdroj: SITA)

Elsa Hosk patrí medzi najznámejšie modelky sveta a na verejnosti sa ukazuje často v outfitoch, pri ktorých okrem svojej krásy predvádza aj odvahu. Jej halloweensky kostým však fanúšikov poriadne nahneval, čo jej dali pocítiť na sociálnych sieťach.

Elsa Hosk (Zdroj: SITA)

Švédska modelka totiž počas včerajšieho dňa na Instagrame zverejnila, že sa tento rok rozhodla pre kostým, v ktorom bude pripomínať princeznú Dianu. Ak však čakala pozitívne reakcie, tak zostala zrejme poriadne prekvapená.

V komentároch pod príspevkom jej fanúšikovia dali pocítiť, že táto voľba bola pri najmenšom nevhodná. Aj napriek niekoľkým pozitívnym názorom sa totiž našli aj také, ktoré tvrdili, že halloweenskym kostýmom poriadne prestrelila.

„Toto je proste trápne a neúctivé," napísal jeden z fanúšikov. „Nie je to len neúctivé, je to obscénne. Nikto by nebol rád, keby videl niekoho z jeho rodiny, ktorý tragicky zomrel, ako niekoho halloweensky kostým kvôli sviatkom a zábave," doplnil ďalší.