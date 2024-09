Hviezdna herečka prekvapila fanúšikov: Naznačila definitívny koniec kariéry… Dôvod mnohých prekvapí!

Eva Mendes (Zdroj: SITA)

Slávny pár sa dal dokopy v roku 2011 a o 3 roky neskôr privítal na svete svojho prvého potomka - dcéru Esmeraldu. Od tejto chvíle sa Mendes naplno venovala svojej rodine a v úlohe herečky sa už nikdy neobjavila. V roku 2016 sa dvojici narodila aj dcéra Amanda.

V najnovšom rozhovore v programe Good Morning America, v ktorom promovala svoju novú knihu pre deti s názvom Desi, Mami, and the Never-Ending Worries, prišla reč aj na jej kariéru a umelkyňa povedala, že je možné, že jej herecká kariéra je už definitívne minulosťou.

„Neviem, možno ak by sa mi naskytla šanca na nejakú zaujímavú rolu. Skončila som už pred 10-timi rokmi. Pracovala som s Ryanom, ktorý je najlepší. Bol to taký vrchol mojej kariéry a to, čo sme spolu vytvorili, bolo úžasné a povedala som si, že po tomto môžem skončiť. Takže uvidíme," povedala herečka, ktorá tak naznačila, že za prerušenie jej kariéry môže tak trochu aj jej partner.