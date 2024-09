INTÍMNA chvíľka slávnej herečky na Emmy: Vášnivé BOZKY s manželkou v priamom prenose!

Jodie Foster a Alexandra Hedison (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - V nedeľu sa v Los Angeles odovzdávali ceny pre najlepšie televízne počiny Emmy. Jednu si odniesla aj herečka Jodie Foster (61) za úlohu v seriálu True Detective. A potešilo ju to tak veľmi, že v priamom prenose sa neubránila vášnivému bozku so svojou manželkou Alexandrou!

V noci z nedele na pondelok sa v Peacock Theater v Los Angeles konal 76. ročník odovzdávania cien Emmy. To oceňuje najlepšie televízne počiny v období od 1. júna 2023 do 31. mája 2024. Televízne Oscary ovládli seriály Šogún, Hacks či The Bear: King of the Kitchen, ktoré získali viacero sošiek.

Jednu si z galavečera odniesla aj slávna herečka Jodie Foster - konkrétne za úlohu v seriáli "The Detective". Umelkyňa má na svojom konte už dva Oscary - za úlohy vo filmoch Obvinená a Mlčanie jahniat - no soška Emmy je jej prvá. A jej zisk ju zjavne veľmi potešil. Keď totiž vyhlásili jej meno a mierila na ňu kamera, spontánne a vášnivo pobozkala svoju manželku Alexandru.

