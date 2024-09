Móda z Emmy: Úchvatná Jennifer Aniston, odvážny výstrih slávnej krásky a... Šokujúci kostým banánovej šupky!

(Zdroj: SITA)

Slávnostné odovzdávanie cien Emmy prinieslo množstvo víťazov, ale aj porazených. Televízne Oscary napokon ovládli seriály Šógun, Hacks či The Bear: King of the Kitchen, ktoré získali viacero sošiek.

Okrem toho sa však vo veľkom hovorilo aj o outfitoch, ktoré zvolili najslávnejšie mená svetového šoubiznisu. Mnohým fanúšikom doslova vyrazila dych Jennifer Aniston, ktorá vo svojej róbe doslova žiarila.

Jennifer Aniston (Zdroj: SITA)

Rovnako pozitívne zaujala aj Selena Gomez, ktorá takisto potešila oko mnohých fanúšikov. V čiernych šatách vyzerala úžasne, avšak ani tentokrát sa jej nepodarilo získať cenu Emmy.

Selena Gomez (Zdroj: SITA)

Odvážny model zvolila herečka Sofia Vergara, ktorá v červených šatách ukázala svoju krásu naplno. Pri tejto umelkyni to však až také prekvapenie nie je, keďže podobné outfity volí pomerne často.

Sofia Vergara (Zdroj: SITA)

Z mužov zaujala aj jedna z najúspešnejších postáv celého večera Richard Gadd, ktorý jasne ukázal, že je na svoje korene patrične hrdý a tak rodák zo škótskeho mesta Wormit dorazil v tradičnom kilte.

Richard Gadd (Zdroj: SITA)

Medzi účastníkmi sa však našli aj takí, ktorí stavili na bizár a za každú cenu sa na seba snažili strhnúť pozornosť. Jednou takou bol aj internetová hviezda Nymphia Wind, ktorá dorazila v kostýme, ktorý mal pripomínať banánovú šupku, čím sa zaradila medzi najvýraznejšie postavy celého večera.

Nymphia Wind (Zdroj: SITA)