Hviezdna umelkyňa zažila poriadnu drámu: Počas natáčania takmer zomrela!

Elizabeth Banks môže jej kariéru závidieť množstvo kolegov a kolegýň. V minulosti si totiž zahrala vo viacerých slávnych počinoch, ako sú napríklad filmy Spider-Man, Hry o život, Charlieho anjeli či Tri dni k slobode.

Momentálne však naplno pracuje na propagácii jej nového filmu s názvom Skincare, ktorý bude mať premiéru v polovici augusta. Počas natáčania však zažila niečo, čo sa jej počas bohatej kariéry ešte nestalo a pri čom takmer prišla o život.

„Po prvýkrát som sa skoro udusila. Bola som v mojom prívese a jedla som. Začala som sa však dusiť hráškom. Otvorila som dvere, ale nemohla som vôbec hovoriť, veľmi som sa bála. Nakoniec ku mne pribehol jeden z členov štábu a spýtal sa ma, či sa dusím. Potom musel použiť Heimlichov manéver. Musel to urobiť 2-krát. Volá sa Július a je to môj anjel strážny, zachránil mi život," citoval herečku magazín Page Six.

