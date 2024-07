Módny VÝSTRELOK sexi herečky: Namiesto topu FÓLIA a sukňu vymenila za rybársku sieť!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Meno dominikánskej herečky Massiel Taveres (40) sa naposledy skloňovalo v súvislosti s konfliktom na filmovom festivale v Cannes. Ten mala so ženou z ochranky. No a aktuálne tmavovláska na seba púta pozornosť kvôli svojmu extravagantnému "outfitu". Namiesto topu fólia a sukňu vymenila za rybársku sieť!

Massiel Taveres je dominikánska televízna moderátorka, dizajnérka, herečka a Miss Dominikánskej republiky z roku 2007. Na Topkách sme ju v máji spomínali v súvislosti s konfliktom na prestížnom medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. Keď sa totiž chystala na fotenie a mala v úmysle si rozprestrieť vlečku s vyobrazením Ježiša, ochranka ju zastavila.

No a aktuálne na seba tmavovlasá kráska upútala pozornosť opäť. Tentokrá však svojím extravagantným "outfitom". Ak sa to vôbec oblečením dá nazvať. Paparazzi ju vyfotili na ceste zo solária... No a na sebe mala namiesto topu priesvitnú potravinársku fóliu a ani spodná časť nebola úplne tradičná. Okolo bokov mala totiž ovinutú rybársku sieť. No skrátka poriadny úlet!

