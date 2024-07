TOPKY tohto týždňa: Alec Baldwin spoznal verdikt, smrť detskej hviezdy a prekvapivý rozchod slávnej dvojice!

(Zdroj: SITA, Profimedia)

Počas týždňa sa fanúšikovia seriálu Alf dozvedeli smutnú správu. Vo veku 46 rokov totiž zomrel herec Benji Gregory, ktorý si v ňom zahral postavu Briana.

Prekvapivou správou bol pre mnohých rozchod komika Peta Davidsona a hviezdnej herečky Madelyn Cline . Dvojica sa dala dokopy len minulý rok, avšak ich láska príliš dlhé trvanie nemala.

Veľkou témou bol aj súdny proces, v ktorom čelil Alec Baldwin obvineniam zo zabitia. Ten napokon skončil prekvapivým verdiktom, po ktorom americký herec neudržal slzy.

Po svojom si pozornosť získala španielska speváčka a herečka Samantha Hudson . Tá sa ukázala na slávnostnej premiére filmu Fly Me to the Moon v Madride, na ktorú dorazila v priesvitných šatách, pod ktorými ukázala holé prsia.