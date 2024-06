Jeden z najbohatších mužov sveta prekvapil verejnosť: Stal sa 12-násobným otcom!

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh, File)

Slávny miliardár o svojom súkromí príliš veľa nehovorí. Počas víkendu sa však začali objavovať špekulácie o tom, že sa Musk stal v tajnosti opäť otcom. Jeho 12. dieťa mala na svet priviesť jeho aktuálna partnerka Shivon Zilis, s ktorou mal už 2 deti.

Na tieto špekulácie napokon zareagoval samotný Musk, ktorý túto informáciu potvrdil magazínu Page Six. „Nebolo to žiadnym tajomstvom, naše rodiny a všetci priatelia o tom vedeli. Informovať o tom verejne by bolo bizarné a to, že sme tak neurobili neznamená, že to bolo tajomstvo," povedal jeden z najbohatších ľudí sveta, ktorý však neprezradil meno a ani pohlavie svojho malého pokladu.

S jeho aktuálnou partnerkou Zilis tak má už 3 deti. Okrem toho má 3 deti aj s kanadskou hudobníčkou Grimes a ďalších 6 jeho detí porodila jeho manželka Justine Wilson. Ich prvý syn však zomrel ako 10-mesačný na syndróm náhleho úmrtia.

