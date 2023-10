Hudobná ikona sa po dlhšom čase objavila na verejnosti: Zvádza BOJ S RAKOVINOU!

(Zdroj: pixabay.com)

Toby Keith patrí medzi najväčšie ikony country hudby a jeho tvorbu pozná každý fanúšik tohto žánru. Skladby, ako sú napríklad As Good As I Once Was, I Love This Bar či How Do You Like Me Now?! majú na YouTube milióny pozretí a získali si srdcia ľudí po celom svete.

Posledné roky sa však umelec stiahol z verejného života. V roku 2021 mu totiž diagnostikovali rakovinu žalúdka, s ktorou bojuje dodnes. Počas tohto týždňa však potešil fanúšikov a objavil sa na prestížnom odovzdávaní hudobných cien People’s Choice Country Awards. Tam nielen že vystúpil, ale aj prezradil, aký je jeho aktuálny zdravotný stav. „Cítim sa veľmi dobre. Je to tak trocha ako na kolotoči. Sú dobré dni a niekedy sa necítim dobre. Avšak dnes sa cítim dobre," povedal v rozhovore pre E! News.

Diváci sa počas večera dočkali aj veľkého prekvapenia. Keith sa totiž stal prvým držiteľom ceny, ktorá sa od tohto roka bude udeľovať ikonám country za ich zásluhy. Udelenie ceny práve tomuto spevákovi potešilo všetkých prítomných divákov, ktorí ho ocenili poriadnym aplauzom.

„Chcem sa poďakovať Bohu, že mi dovolil tu dnes stáť. V poslednej dobe totiž so mnou hral nebezpečnú hru. Ďalej chcem poďakovať všetkým, ktorí majú s týmto čokoľvek dočinenia a takisto veľkým hudobníkom, ktorí so mnou hrali na mojich albumoch. Do mojich vecí vložili svoje srdce a dušu. Najväčšie ďakujem však patrí fanúšikom, vďaka ktorým toto všetko môžeme robiť," povedal pri preberaní ceny.

Toby Keith (Zdroj: SITA)