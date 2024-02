Pikantné odhalenie Heidi Klum (50): S manželom (34) SEXUJÚ hodiny... Nemecké klobásky sú najlepšie!

Heidi Klum (Zdroj: SITA)

Heidi Klum pravidelne dokazuje, že nepatrí k žiadnym hanblivkám. To sa však netýka len jej obliekania... Bývalá hviezda Victoria's Secret sa v podcaste Call Her Daddy rozhovorila o intímnostiach zo spálne. A bola až prekvapivo otvorená.

Priznala napríklad, že s o 16 rokov mladším manželom si milovanie radi okorenia sexuálnymi hračkami. „Ak sa milujete hodiny, stále sa musí niečo diať,“ vysvetlila dôvod, prečo dvojica siaha po pikantných pomôckach. To zaujalo aj samotnú moderátorku, ktorú zarazil spomínaný časový údaj. Chcela sa preto uistiť, či počula správne.

Heidi Klum a Tom Kaulitz (Zdroj: SITA)

„Áno, sú to hodiny. Myslím si, že je jednoduchšie pre ženu ako pre muža vydržať tak dlho. Pretože muži zvyčajne nedokážu ísť na také dlhé trate. Alebo je to o množstve krvi napumpovanej do určitého miesta miesta a nie každý to zvládne. Kľúčom je, aby nemali prví orgazmus, potom vydržia dlhšie. Ale veľa mužov to nezvládne, môj manžel áno,“ vyhlásila Heidi.

Tá je mamou štyroch detí, ktoré pochádzajú zo vzťahov s Talianom Flaviom Briatorem a spevákom Sealom. A hoci si prešla vzťahmi s mužmi rôznych národností, toho aktuálneho si nevie vynachváliť. Celého, ako je. „Mala som v mojom živote toľko rozličných "párkov". Ale skončila som s nemeckým. Nemecké klobásky sú najlepšie, čo vám poviem,“ dodala so smiechom.

